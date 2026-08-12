Straubing (ots) -Die Opfer der SED-Diktatur, vor allem die Menschen, die an der Berliner Mauer und an der DDR-Grenze ermordet wurden, haben es verdient, dass Jahr für Jahr an ihr Schicksal erinnert wird. (...) Doch mehr als dreieinhalb Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung verblasst die Erinnerung. (...) Da spielt das Versagen der Politik und des Bildungssystems eine Rolle. (...) Es ist erschreckend, wie verbreitet die Demokratieskepsis mittlerweile ist. Gerade im Osten des Landes. Was nicht nur mit einem verklärten Blick in die Vergangenheit zu tun hat, sondern auch mit Fehlern der Mitte-Parteien. Eine Quittung wird es bei den Landtagswahlen geben. Deutschland ist weiter geteilt. Die Mauer in den Köpfen ist noch lange nicht eingerissen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6332245