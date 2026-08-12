Herzogenrath (ots) -Der Diebstahl hochwertiger Nutzfahrzeuge ist heute längst kein zufälliges Verbrechen mehr. Professionell organisierte Netzwerke analysieren moderne Schutzlösungen genau, kennen deren Grenzen und entwickeln ihre Strategien entsprechend weiter. Viele Fuhrparkverantwortliche verlassen sich jedoch weiterhin auf Sicherheitsannahmen und -Maßnahmen aus einer Zeit, in der die Bedrohungslage eine andere war. Christoph Ludewig, Vice President EMEA bei Geotab, stellt vier verbreitete Irrtümer vor.Irrtum Nummer 1: "Ein Tracker bedeutet, dass das Fahrzeug geortet werden kann"Professionell agierende Kriminelle rechnen heute fest mit dem Einsatz von Trackern und nutzen routinemäßig Signalstörer, die mittlerweile günstig und weit verbreitet sind.Das Zeitfenster zwischen dem Erkennen und Deaktivieren eines Trackers und dem eigentlichen Diebstahl ist zudem oft deutlich kürzer, als viele Fuhrparkverantwortliche vermuten. Selbst ein hochwertiges Ortungsgerät, egal wie sorgfältig verbaut, bleibt ein potenzieller Schwachpunkt, wenn es als einzige Sicherheitsmaßnahme eingesetzt wird: Wird dieses eine Gerät erkannt und ausgeschaltet, ist die Ortung nicht mehr möglich.Für Unternehmen sind die Folgen deutlich weitreichender als nur ein gestohlenes Fahrzeug: Vertragsausfälle, Versicherungsmeldungen und verärgerte Kunden ohne Fahrzeuge. Daher ist es entscheidend, nicht nur auf einen einzelnen Tracker, sondern ein Sicherheitskonzept ohne zentrale Schwachstelle zu setzen. Die Chancen auf eine erfolgreiche Ortung und Wiederbeschaffung steigen deutlich, wenn mehrere Technologien und redundante Systeme kombiniert werden. Tracking ist dann nicht nur ein Gerät, sondern Teil einer ganzheitlichen Sicherheitsstrategie.Irrtum Nummer 2: "Die ab Werk eingebaute Ortung reicht aus"Ein weiterer Irrtum behandelt die ab Werk eingebaute Telematik: diese ist in erster Linie für den Fahrzeugbetrieb ausgelegt, nicht für die Fuhrparksicherheit. Alle erfassten Signale und Daten funktionieren hervorragend für den vorgesehenen Zweck - als Schutz vor organisiertem Diebstahl sind sie allerdings nicht ausreichend. Denn auch ab Werk verbaute Tracker können beispielsweise einfach über einen Signalstörer außer Kraft gesetzt werden.Bei manchen Modellen kommt ein weiteres konkretes Sicherheitsproblem hinzu: Fahrer können bei vielen Fahrzeugen einen Datenschutzmodus aktivieren, der die Datenübertragung vollständig unterbricht. Was hinsichtlich des Datenschutzes sinnvoll und legitim ist, kann aus Sicherheitsperspektive eine relevante Schwachstelle darstellen, die professionelle Kriminelle gezielt ausnutzen. Eine zweite, unabhängig installierte Ortungseinheit, die auf anderen Signalwegen operiert, kann hier für die notwendige Redundanz und ein mehrschichtiges Sicherheitskonzept sorgen, das deutlich widerstandsfähiger ist.Irrtum Nummer 3: "Diebstahl lässt sich nicht vorhersagen. Man kann nur reagieren."Die meisten Fuhrparkleiter betrachten Fahrzeugortung noch immer als reaktiven Prozess: Ein Fahrzeug wird gestohlen, ein Alarm wird ausgelöst und anschließend beginnt die Suche. Genau in diesem Moment läuft aber bereits der Wettlauf gegen die Zeit. Moderne Telematiksysteme können dabei deutlich mehr leisten als die reine Lokalisierung nach einem Diebstahl: Geofencing-Regeln, Nachtzeitbewegungserkennung und Grenzübertritts-Warnungen liefern frühzeitig Hinweise auf ungewöhnliche Aktivitäten. Mithilfe KI-getriebener Analyseverfahren lässt sich zudem die Meldefrequenz in Gebieten und Zeitfenstern mit erhöhtem Diebstahlrisiko automatisch anpassen und macht ungewöhnliche Bewegungsmuster sichtbar, lange bevor ein Fahrer meldet, dass etwas fehlt.Der Unterschied zwischen einer erfolgreichen Wiederbeschaffung und einem Totalverlust wird oft in Minuten gemessen. Diese entscheidenden Minuten entstehen dabei nicht durch eine schnellere Suche, sondern durch eine frühere Erkennung verdächtiger Ereignisse.Irrtum Nummer 4: "Dieselbe Vorgehensweise funktioniert in jedem europäischen Markt"Was in einem Land wirksam ist, muss nicht automatisch auch in einem anderen funktionieren. Die Rahmenbedingungen für Fahrzeugdiebstahl unterscheiden sich innerhalb Europas teils erheblich, ebenso die Vorgehensweisen der dahinterstehenden Tätergruppen. Kriminelle agieren entlang bestimmter Routen und verlagern gestohlene Fahrzeuge innerhalb kürzester Zeit über Grenzen - zum Beispiel in Länder, in denen Ortung und Rückführung rechtlich komplex werden. Polizeiliche Reaktionszeiten, Meldeprozesse und die Zusammenarbeit zwischen Behörden variieren von Markt zu Markt.Viele Fuhrparkleiter betreiben darüber hinaus Fahrzeuge in mehreren Ländern und stehen daher vor einer komplexen Ausgangslage. Denn die Sicherheitsstrategien, die auf einzelne Länder zugeschnitten sind, stoßen hier schnell an ihre Grenzen. Daher ist es überaus wichtig, den eigenen Schutzansatz von Anfang an für diese Komplexität auszulegen und länderspezifische Anforderungen, regionale Unterschiede und internationale Transportwege zu berücksichtigen.FazitWas alle vier Irrtümer verbindet, ist die zugrunde liegende Annahme, dass der Schutz von Fahrzeugen eine Produktentscheidung ist und keine Systementscheidung. Erfolgsversprechende Ansätze gehen jedoch vom Gegenteil aus: Professionell organisierte Netzwerke testen früher oder später jede Sicherheitsebene - weshalb Redundanz keine Option ist, sondern Voraussetzung. Mehrschichtiges Tracking auf unabhängigen Signalwegen, KI-gestützte Erkennung von Bewegungsanomalien, sowie die Koordination über etablierte Sicherheitsleitstellen bilden den Kern moderner Sicherheitsstrategien für Flottenmanager.Über GeotabGeotab ist ein weltweit führender Anbieter für vernetzte Flottenlösungen, Videotelematik und KI-gestützte Analysen. Mehr als 100.000 Kunden vertrauen auf unsere Expertise - von kleinen Fuhrparks über Fortune-500-Unternehmen bis hin zu Organisationen des öffentlichen Sektors wie der US-Bundesregierung. Geotab vernetzt rund 6 Millionen Fahrzeuge sowie Assets und verarbeitet täglich 100 Milliarden Datenpunkte. 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