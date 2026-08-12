Da rund 80 Prozent der Migrationsschritte automatisiert sind, können Unternehmen auf mehrjährige Beratungsaufträge verzichten, die sie bislang an veraltete BI-Plattformen gebunden haben.

SAN FRANCISCO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 12. August 2026 / GoodData.AI hat heute sein KI-gestütztes BI-Migrationsangebot für Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorgestellt, das mit deutschsprachigem Support und einem regionalen Team bereitgestellt wird. Migrationsspezialisten sind in der Lage, Unternehmen innerhalb von Tagen bis Wochen von Tableau, Power BI, Qlik, Looker, MicroStrategy und jeder anderen BI-Plattform zu migrieren - statt der 12 bis 18 Monate, die ein manueller Neuaufbau in Anspruch nimmt. Bis zu 80 Prozent der Migrationsarbeiten sind automatisiert, was sowohl die Kosten als auch den Zeitaufwand reduziert, und die Ingenieure von GoodData überprüfen jede Änderung, bevor der Kunde sie freigibt.

Dies folgt auf die Expansion von GoodData.AI in der Region zu Beginn dieses Jahres und die Zusammenarbeit mit DATEV, einem der renommiertesten Anbieter von Unternehmenssoftware in Deutschland.

"Jedes Migrationsgespräch in Deutschland beginnt mit derselben Frage: Werden meine Zahlen den Umstieg überstehen? Das ist eine berechtigte Frage. Diese Unternehmen basieren auf einer über zehn Jahre gewachsenen BI-Logik, und oft weiß niemand mehr, warum die Hälfte davon überhaupt existiert. Unsere Mitarbeiter lesen alles durch, übersetzen es und dokumentieren es, und unsere Ingenieure gleichen die Ergebnisse mit dem alten System ab, bevor sich für die Nutzer etwas ändert. Wenn jemand fragt, woher eine Zahl stammt, können wir es ihm zeigen. Das ist es, was KI in diesem Markt nutzbar macht".

Peter Fedorocko, Field CTO bei GoodData.AI.

Warum die Migration zur KI-Frage wurde

Jedes Quartal kommen auf einer veralteten BI-Plattform weitere Dashboards, weitere einmalige SQL-Abfragen und weitere Definitionen derselben Kennzahl hinzu. Die Grundlage, die KI benötigt, rückt immer weiter in die Ferne, während der Druck, KI einzusetzen, wächst. Für DACH-Unternehmen gilt: Je länger sie warten, desto teurer wird das Warten.

Nach dem EU-KI-Gesetz ist das Problem nicht mehr nur technischer Natur. Ein KI-System, das seine Antworten nicht auf eine genehmigte Logik zurückführen kann, stellt ein Compliance-Risiko dar, und regulierte Branchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben in Europa am meisten zu verlieren.

Der Grund, warum Unternehmen immer weiter gewartet haben, war rational: Die Umstellung auf eine neue Plattform dauerte Jahre, und Berater stellten währenddessen ihre Rechnungen aus. Migrationsagenten ändern diese Kalkulation und verkürzen den Prozess auf wenige Wochen begleiteter Arbeit statt auf Jahre, wobei das Altsystem so lange in Betrieb bleibt, bis alle Zahlen übereinstimmen.

Schnellere Migration, Ergebnisse, auf die sich das Unternehmen verlassen kann

Die Migrationsagenten von GoodData.AI lesen die gesamte Altsystemumgebung aus - einschließlich der in Berichten verborgenen Logik, die kein aktueller Mitarbeiter verfasst hat - und bauen sie in der neuen Umgebung sauber wieder auf. Jede Kennzahl wird am Ende einmalig definiert, dokumentiert und bis zu ihrer Quelle zurückverfolgbar, sodass Finanzabteilung, operativer Betrieb und Management mit denselben Zahlen arbeiten.

Die Nutzer bemerken nichts, bis die Zahlen überprüft sind. Das alte und das neue System laufen parallel, die Ergebnisse werden anhand der realen Daten des Kunden verglichen, und jede Phase wird erst nach Freigabe durch den Kunden in Betrieb genommen. Ein Rollback ist während des gesamten Migrationsprozesses möglich, und nichts verschwindet still und leise. Unternehmen reduzieren in der Regel doppelte Kennzahlen um 50 bis 80 Prozent und realisieren neue KI-Anwendungsfälle zwei- bis fünfmal schneller.

"Damals wurde viel Zeit und Geld in den Aufbau der bestehenden BI-Plattformen investiert. Dank unserer neuen BI-Migrationsdienste wird diese Investition noch aufgewertet. Das bedeutet, dass die Datenqualität erhalten bleibt und wir weiterhin nahtlos geschäftlichen Mehrwert liefern können."

Gerd Eck, Strategic Enterprise Executive bei GoodData.AI

Auf dieser Grundlage übernimmt die KI die analytische Arbeit selbst: Sie beantwortet geschäftliche Fragen, hält Berichte und Briefings auf dem neuesten Stand, führt Geschäftsabläufe durchgängig durch und unterstützt die Datenprodukte, die Unternehmen an ihre eigenen Kunden liefern. Menschen legen die Regeln fest und genehmigen die Ergebnisse. Unternehmen können die Plattform um eigene Agenten erweitern oder bereits genutzte Agenten anbinden.

Die Plattform läuft in der GoodData-Cloud, einer Private Cloud oder vollständig vor Ort, arbeitet mit jedem LLM, dem der Kunde bereits vertraut, um KI-unabhängig zu bleiben, und kann sogar Abfrageergebnisse vollständig von externen Modellen fernhalten.

Verfügbarkeit

Die Migration wird in drei Bereitstellungsmodellen angeboten: durchgängig durchgeführt durch die Professional Services von GoodData, vom Kundenteam gesteuert, wobei GoodData-Ingenieure die schwierigen Teile übernehmen, oder als Self-Service mit den Tools, Playbooks und dem telefonischen Support von GoodData. Deutschsprachiger Support ist durchgehend verfügbar. Unternehmen können eine einzelne Arbeitsmappe zum ersten Gespräch mitbringen und die Migration anhand ihrer eigenen Inhalte verfolgen.

Über GoodData.AI

GoodData.AI ist eine offene, agentenbasierte Analyseplattform, mit der Unternehmen KI auf ihre Daten anwenden können, ohne die Kontrolle darüber zu verlieren. Ihre Agenten führen einen Geschäftsprozess durch, anstatt nur eine Frage zu beantworten und dann aufzuhören. Jede Antwort und jede Aktion, die sie ausführen, basiert auf Geschäftsdefinitionen, Berechtigungen und dem Kontext, über den der Kunde verfügt - so entscheiden die Nutzer, nicht die KI, was als Nächstes geschieht.

Auf derselben regulierten Plattform können Unternehmen zahlreiche solcher Agenten unternehmensweit erstellen und betreiben, ohne die Governance-Maßnahmen jedes Mal neu durchführen zu müssen. Jeder einzelne Agent kann bei sich ändernden Anforderungen verbessert statt ersetzt werden.

Die Plattform unterstützt eine vom Kunden kontrollierte Infrastruktur, die Flexibilität von "Bring-Your-Own-LLM", MCP- und A2A-Integration sowie offene Entwicklung über APIs und SDKs. GoodData.AI hat seinen Hauptsitz in San Francisco und eine Entwicklungsabteilung in Prag und betreut Unternehmen sowie Softwarefirmen weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter gooddata.ai und folgen Sie GoodData.AI auf LinkedIn.

GoodData.AI-Kontakt: press@gooddata.com

QUELLE: GoodData

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85468Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85468&tr=1



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