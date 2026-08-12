Bei der SpaceX-Aktie ist wieder richtig Bewegung drin. Nach Wochen mit deutlichen Verlusten legte der Kurs zuletzt innerhalb von nur drei Handelstagen fast +30% zu. Vor allem ein Thema spielt dabei eine wichtige Rolle: Die große Angst vor den ersten frei werdenden Aktien hat sich bisher nicht bestätigt. Die große Verkaufswelle bleibt aus Seit dem Börsengang im Juni war die Stimmung bei SpaceX alles andere als ruhig. Die Aktie startete zu 135 US$ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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