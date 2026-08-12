Die Adidas-Aktie konnte sich zuletzt deutlich von ihren Tiefs lösen. Inzwischen ist die Erholung aber wieder ins Stocken geraten und der Kurs kommt zurück. Damit wird es auch aus technischer Sicht wieder interessanter. Erholung schon wieder vorbei? Eigentlich sah es bei Adidas zuletzt wieder etwas besser aus. Vom Point of Control bei rund 147 € konnte die Aktie deutlich nach oben drehen und innerhalb kurzer Zeit bis an den Widerstand bei 167 € steigen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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