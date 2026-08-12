Bitcoin reagiert zunächst positiv auf die neuen Inflationsdaten aus den USA. Die Inflation ist im Juli leicht gefallen, wodurch sich auch die Erwartungen an die weitere Zinspolitik etwas verbessert haben. Gleichzeitig bleibt eine wichtige Unterstützung im Fokus. Bitcoin reagiert auf neue US-Inflationsdaten Am Mittwochnachmittag kamen neue Inflationsdaten aus den USA. Die jährliche Inflationsrate ist im Juli von 3,5 auf 3,4% gefallen und lag damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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