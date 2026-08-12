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Die XRP Prognose steht so nah an einer runden Marke wie selten, denn der Kurs notiert bei rund 1,01 Dollar. In den vergangenen 24 Stunden verlor XRP etwa 1,7 Prozent und rutschte damit weiter in Richtung Unterstützung. Auf dem Chart hat sich zudem ein sogenanntes Todeskreuz gebildet, das viele Trader als Warnsignal lesen. Gleichzeitig fehlt dem Markt der politische Rückenwind, auf den Anleger monatelang gesetzt haben. Hält die Marke von einem Dollar, oder öffnet ein Bruch die Tür nach unten? Die nächsten Stunden entscheiden mehr als jede Jahresprognose.

XRP Prognose zwischen Todeskreuz und der Unterstützung bei einem Dollar

Am 11. August 2026 bewegt sich der XRP-Kurs laut Coinpedia um 1,02 Dollar und zeigt auf dem Vier-Stunden-Chart weiter Schwäche. Die entscheidende Zone liegt jetzt bei einem Dollar, wobei der Bereich zwischen 0,99 und 1,00 Dollar als direkte Unterstützung dient. Nach oben brauchen die Käufer zuerst 1,036 Dollar zurück, um das kurzfristige Bild zu verbessern.

Auf der längeren Zeitachse zeigt eine Auswertung von CoinDCX, wie weit der Kurs von seinen Durchschnitten entfernt ist. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,1165 Dollar und bildet die erste ernsthafte Hürde nach oben. Ein Handel über dem 20-Tage-Durchschnitt bei 1,0843 Dollar wäre der erste Hinweis auf eine Bodenbildung. Für den restlichen Jahresverlauf wird eine Spanne zwischen 1,04 und 1,28 Dollar genannt, sofern sich die Stimmung dreht.

Der zweite Grund für die Schwäche liegt nicht im Chart, sondern in Washington. Der Gesetzentwurf CLARITY liegt weiter auf Eis, und der politische Rückenwind, den viele Anleger eingepreist hatten, verliert an Wirkung. Ohne diesen Anschub fehlt genau das institutionelle Kapital, das eine größere Bewegung tragen müsste. Selbst ein Anstieg auf 1,28 Dollar wäre ein Prozentschritt und kein Vielfaches. Deshalb sucht der schnellste Teil des Kapitals längst dort, wo ein Einstieg noch ganz am Anfang seiner Kurve steht.

Pepeto zieht das frühe Geld an, während XRP auf Washington wartet

Das schärfste Kapital wartet nie darauf, dass ein Gesetz verabschiedet wird. Es geht zuerst zu funktionierenden Produkten, und genau das passiert gerade bei Pepeto, wo mehr als 10 Millionen Dollar an Einstiegen zusammengekommen sind. Das frühe Geld hat damit längst abgestimmt.

Der Motor des Ganzen ist die Cross-Chain-Bridge, die Vermögenswerte sofort zwischen verschiedenen Blockchains bewegt. Es ist genau die Beweglichkeit, die XRP-Anlegern seit Jahren versprochen wurde und die im Alltag nie bei ihnen ankam. Jeder Wert, den die Bridge transportiert, landet in einer Swap-Funktion ohne Gebühren, wo Trades nichts kosten. Kapital, das ankommt, hat damit einen Grund zu bleiben. Kapital, das bleibt, wird zu Nachfrage, und Nachfrage trifft hier auf einen festen Vorrat von 420 Billionen Token. Das ist die älteste Preisformel in diesem Markt.

Die Bridge bringt Kapital herein, die gebührenfreie Swap-Funktion hält es im Kreislauf, und beides zusammen erzeugt die Aktivität, die ein junges Projekt braucht. XRP-Anleger warten seit Jahren auf einen Auslöser von außen, während der Auslöser hier aus dem Produkt selbst kommen soll. Im Team sitzt der Mitgründer des originalen Pepe-Coins, der die erste Erfolgsgeschichte dieses Sektors selbst geschrieben hat. Das erklärte Ziel ist ein Start an der Börse Binance, der den heutigen Preis zur Erinnerung machen dürfte.

Ein Audit von SolidProof bestätigt die technische Seite, denn der komplette Programmcode wurde vor dem Start des Vorverkaufs geprüft und freigegeben. Der Vorverkauf liegt bei 0,0000001887 Dollar, und die täglich eintreffenden Einstiege zeigen, dass der Markt hier kaum noch diskutiert. Wer die Angaben selbst prüfen möchte, findet sie auf pepetocoin.com. Während jede XRP Prognose auf Zuflüsse aus Washington wartet, wächst die Nachfrage hier aus dem Produkt selbst. Eine Garantie ist das nicht, doch die Ausgangslage unterscheidet sich klar von einem Wert mit rund 60 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung.

Fazit

Die XRP Prognose klärt sich, sobald man den Blickwinkel erweitert. Frühe Projekte laufen in jedem Zyklus an großen Werten vorbei, weil ihre Rechnung tiefer startet. Ein Einstieg von 1.000 Dollar in SHIB Ende 2020 wuchs auf über eine Million Dollar, ganz ohne Produkt. Sicher ist ein solcher Verlauf nie, und jeder Vorverkauf bleibt ein Risiko. Pepeto bringt gebührenfreie Ausführung, eine Risikobewertung per KI und ein geprüftes Audit mit, weshalb dieselbe Logik hier weiter tragen könnte. Sobald das Listing läuft, ist der Vorverkaufspreis Geschichte, und die stärksten Einstiege dieses Zyklus sind nicht die, über die Sie nachgedacht haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Kursentwicklung von XRP für den Rest des Monats?

XRP notiert bei rund 1,01 Dollar und verteidigt die Marke von einem Dollar. Nach oben liegt die erste Hürde bei 1,036 Dollar, und Analysten nennen 1,12 Dollar als mögliches Ziel.

Ist Pepeto ein interessanter Einstieg neben XRP?

Pepeto bietet Vorverkaufspreise, gebührenfreie Werkzeuge und einen erwarteten Start an der Börse Binance. Ein Audit von SolidProof liegt vor, und der Vorverkauf läuft auf pepetocoin.com. Alle Angaben stehen auf pepetocoin.com.