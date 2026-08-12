Düsseldorf (ots) -Allgeier Inovar bietet seinen Kunden künftig Zugang zur europäischen KI-Plattform von Kauz.ai. Ab September 2026 sollen zunächst aiWorkplace- und Chatbot-Lösungen verfügbar sein. Ab dem vierten Quartal ist geplant, eigene Softwarelösungen von Allgeier Inovar schrittweise um KI-Funktionen zu erweitern.Die deutsche All-in-One-KI-Plattform Kauz.ai (https://kauz.ai/) bietet ab sofort den Kunden des IT-Beratungsunternehmens Allgeier Inovar (https://allgeier-inovar.de/) Zugang zu ihrer Lösung. Perspektivisch sollen KI-Funktionen außerdem in Lösungen von Allgeier Inovar einfließen.Kauz.ai und Allgeier Inovar arbeiten seit dem 1. Juli 2026 zusammen, um mittelständischen Unternehmen den Zugang zu Künstlicher Intelligenz zu erleichtern. Die Partnerschaft verbindet Künstliche Intelligenz direkt mit den bestehenden Geschäftssystemen der Unternehmen. Allgeier Inovar steuert hierbei seine Expertise in den Bereichen ERP, ECM und E-Commerce sowie bei Portalen und Apps bei. Kauz.ai stellt eine europäische Plattform bereit, die mit dem aiWorkplace, automatisierten Workflows sowie Chatbot- und Telefonbot-Lösungen verschiedene Anwendungsfälle bündelt.Damit adressieren beide Unternehmen eine Frage, die viele mittelständische Betriebe aktuell beschäftigt: wie sich KI sicher in bestehende Geschäftsprozesse einbinden lässt, ohne zusätzliche Insellösungen zu schaffen. Allgeier Inovar betreut nach eigenen Angaben mehr als 1.000 mittelständische Kunden.Zwei Schritte der ZusammenarbeitIm ersten Schritt erhalten Kunden von Allgeier Inovar Zugang zur Kauz.ai-Plattform. Ab September 2026 will Allgeier Inovar dazu zunächst aiWorkplace- und Chatbot-Lösungen auf Grundlage der Kauz.ai-Technologie anbieten. Unternehmen können damit KI-Anwendungen für den Arbeitsalltag, für Prozesse und für den Kundenkontakt prüfen und einsetzen.Ab dem vierten Quartal ist geplant, eigene Softwarelösungen von Allgeier Inovar, etwa im ERP-Umfeld, schrittweise um KI-Funktionen zu erweitern und als integrierte Pakete bereitzustellen. Für Anwender wird KI dadurch dort verfügbar, wo Geschäftsdaten, Vorgänge und Arbeitsabläufe bereits zusammenlaufen.Mögliche Einsatzfelder reichen von der Anlage von Kunden mit Bonitätsprüfung über die Angebotserstellung bis zur Auftragserfassung über verschiedene Eingangskanäle. Hinzu kommen Anwendungen im Kundenservice, etwa durch Chatbots auf der Website zur Beantwortung von Kundenanfragen."Allgeier Inovar kennt die Geschäftsprozesse und Systemlandschaften seiner Kunden sehr genau. Diese Nähe zu den Anwendungen ist eine wichtige Voraussetzung dafür, KI erfolgreich zu implementieren", sagt Dr. Thomas Rüdel, Gründer und Geschäftsführer von Kauz.ai."Für mittelständische Unternehmen liegt der praktische Wert der Partnerschaft vor allem darin, dass der Einsatz von KI nicht losgelöst von bestehenden Anwendungen gedacht wird. ERP-, ECM- und weitere Geschäftssysteme bleiben der Ausgangspunkt der täglichen Arbeit. Darauf aufbauend lässt sich KI schrittweise in bestehende Abläufe integrieren", sagt Ulrich Zahner, Geschäftsführer von Allgeier Inovar.Über Kauz.aiKauz.ai ist die europäische All-in-One KI-Plattform, die Mittelstand und öffentliche Verwaltung befähigt, künstliche Intelligenz sicher und wirtschaftlich einzusetzen. Mit den Modulen aiWorkplace (KI-Assistenz), aiWorkflows (Prozessautomatisierung, No-Code) und aiStudio (eigene KI-Anwendungen) erhalten Organisationen alle Werkzeuge in einer Plattform, zu einem transparenten, flexiblen Preis. Kauz.ai wird vollständig in Europa gehostet und ist DSGVO-konform. Gegründet von Thomas Rüdel, verfolgt Kauz.ai die Mission, KI für europäische Unternehmen und Verwaltungen zugänglich, vertrauenswürdig und wirtschaftlich zu machen. Weitere Informationen: www.kauz.aiÜber Allgeier inovarÜber Allgeier inovar Die Allgeier inovar GmbH unterstützt mittelständische Unternehmen mit leistungsstarken Lösungen in den Bereichen Enterprise Resource Planning (ERP), E-Commerce sowie Business Process Management und Enterprise Content Management (BPM/ECM). Ziel ist es, die Potenziale der Digitalisierung einfach, effizient und gewinnbringend nutzbar zu machen. Über 1.000 mittelständische Kunden, insbesondere aus den Branchen Holz- und Baustoffhandel, Erneuerbare Energien, technischer Großhandel und Rohstoffhandel, vertrauen auf die technologische Kompetenz, den verbindlichen Service und über 40 Jahre Erfahrung in der IT- und Technologiebranche. Als Teil der Allgeier SE, einem der führenden Technologieunternehmen für digitale Transformation im deutschsprachigen Raum, profitiert Allgeier inovar vom Zugriff auf ein breites Portfolio an IT-Dienstleistungen und Fachkompetenzen und kann so individuell auf die vielfältigen Anforderungen seiner Kunden eingehen. Weitere Informationen: www.allgeier-inovar.de (http://www.allgeier-inovar.de)Pressekontakt:PIABO CommunicationsSvea KoslowskiMobil: +49 173 6622392kauz.ai@piabo.netOriginal-Content von: Kauz.ai, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183159/6332256