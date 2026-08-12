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Werbung - Die neue Ausgabe des "Aktionärsbriefs" ist wieder reich gefüllt mit Beobachtungen, Einordnungen und konkreten Investmentideen. Unter den zahlreichen Schlaglichtern:
++ Unternehmensgewinne gehen durch die Decke++ Anleihenmärkte auf der Kippe++ Bremsfaktoren Hitze und Dürre++ Deutscher Space-Spezialist wird wieder zunehmend interessant++ Profiteur des europäischen Klimaanlagenbooms++ Datengetriebener Gewinner der Werbebranche++ Cybersecurity: Die Schutzwälle der KI-Ära++ Kaufchance der Woche++ Diverse Spotlights, Musterdepots usw.
Ihre Chance: Die aktuelle Ausgabe (33/2026) erhalten Sie im Börsenkiosk mit 50 % Preisvorteil: nur 4,99 € statt 9,99 €. Jetzt erwerben und schon wenige Klicks später redaktionelle Börsenideen einsammeln. Zur Aktionsseite beim Börsenkiosk: Hier klicken
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