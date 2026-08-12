Forschende haben Schneckenschleim untersucht und ihn für ziemlich smart befunden. Die Erkenntnisse sollen auch bei der Entwicklung neuer Biomaterialien helfen. Viele Menschen finden Schnecken lästig oder sogar eklig. Franziska Jehle hingegen gerät regelrecht ins Schwärmen, vor allem wenn es um die zähflüssigen Absonderungen der Tiere geht. "Schneckenschleim ist ein unglaublich vielseitiges Material", sagt Jehle, die am Max-Planck-Institut für Kolloid- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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