Fast vier Milliarden kosmische Objekte in einer Auflösung von über fünf Billionen Pixel: Ein Wissenschaftsteam hat die bisher größte zweidimensionale Karte des Universums veröffentlicht. Was die zeigt - und was nicht. Nach 13 Jahren Arbeit: Ein Forschungsteam hat die bisher größte zweidimensionale Karte des Universums veröffentlicht. Auf einer Webseite ist ein Viewer für jedermann zugänglich. Die Karte namens DESI Legacy Imaging Surveys soll nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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