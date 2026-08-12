ITC Infotech, ein führender globaler Anbieter von Technologiedienstleistungen und -lösungen, hat heute den Abschluss eines wegweisenden, auf mehrere Jahre angelegten strategischen Technologievertrags mit British American Tobacco (BAT) bekannt gegeben. Gemeinsam mit BAT wird ITC Infotech die Transformation der Technologielandschaft von BAT vorantreiben, um KI-gestützte Innovationen zu fördern, Fachkompetenzen auszubauen und die Effizienz zu steigern.

ITC Infotech wird im Rahmen dieser erweiterten Partnerschaft Technologiedienstleistungen für BAT in Polen, Rumänien und Indien erbringen. Außerdem wird ITC Infotech seine Zusammenarbeit mit BAT fortsetzen, um die Kapazitäten des kürzlich in Indien eröffneten BAT Future Capabilities Centre auszubauen und die bestehenden Technologiezentren von BAT in Malaysia und Mexiko zu unterstützen.

Dieser neue strategische Deal wird die bestehende Partnerschaft zwischen ITC Infotech und BAT weiter vertiefen, die End-to-End-Technologiebereitstellung optimieren und die Geschwindigkeit, Effizienz sowie die Servicequalität verbessern.

ITC Infotech wird im Rahmen der Vereinbarung seine Präsenz und seine Onshore-Kapazitäten in Europa ausbauen, die im Laufe der Zeit strategisch neu ausgerichtet werden, um ein kontinuierliches Wachstum in der gesamten Region zu unterstützen.

Jean-Pierre Cussac, Global Head of IDT Services and Tech Delivery bei BAT, zu der Partnerschaft: "Durch die Partnerschaft mit ITC Infotech können wir die Resilienz, Innovationskraft und Agilität unserer Technologieabläufe insgesamt verbessern. Dank ihrer erstklassigen Leistungsfähigkeit und ihrer Fachkompetenz sind sie ein bewährter Partner für uns, während wir unser Betriebsmodell optimieren, Managed Services vereinfachen und uns auf die nächste Phase der digitalen Transformation vorbereiten."

Manas Chakraborty, MD CEO, ITC Infotech, erklärte: "Dieses strategische Programm markiert sowohl einen Meilenstein in unserer europäischen Wachstumsstrategie als auch in unserer jahrzehntelangen Partnerschaft mit BAT. Wir bei ITC Infotech freuen uns schon sehr auf die intensive Zusammenarbeit mit unseren BAT-Kollegen in Polen und Rumänien. Diese Partnerschaft wird die herausragende Branchenerfahrung und die sich ergänzenden technologischen Kompetenzen beider Teams bündeln, was die gemeinsamen Standards der Dienstleistungserbringung erheblich verbessern wird. Diese Allianz spiegelt unser Engagement wider, die Transformation von BAT voranzutreiben. Für die Zukunft erwarten wir viele weitere solcher ergebnisorientierten, langfristigen Kooperationsmöglichkeiten mit unseren Kunden weltweit."

Über ITC Infotech:

ITC Infotech ist ein führender globaler Anbieter von Technologiedienstleistungen und -lösungen, dessen Kerngeschäft die Unternehmens- und Technologieberatung bildet. Mit seinen unternehmensfreundlichen Lösungen unterstützt ITC Infotech seine Kunden dabei, erfolgreich und zukunftsfähig zu sein. Dafür kombiniert das Unternehmen nahtlos digitales Fachwissen, starke branchenspezifische Partnerschaften und die einzigartige Fähigkeit, das fundierte Branchenwissen der Unternehmen der ITC Group zu nutzen. Als langfristig orientierter, nachhaltiger Partner bietet ITC Infotech Technologielösungen und Dienstleistungen für Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Banken und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Konsumgüter, Reise und Gastgewerbe an und kombiniert dabei traditionelle mit neueren Geschäftsmodellen.

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