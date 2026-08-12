Die Hensoldt-Aktie hat die in meiner vorherigen Analyse noch vorhandenen Risiken inzwischen klar relativiert. Entscheidend war zunächst die Verteidigung der Unterstützung bei 80,28 €. Anschließend gelang nicht nur die Rückeroberung von 84,76 €, sondern zugleich der dynamische Bruch der übergeordneten Abwärtstrendlinie. Mit aktuell 91,52 € rückt nun bereits die nächste wichtige Hürde in den Fokus. Die Bullen liefern den Befreiungsschlag Noch Anfang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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