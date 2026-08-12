Die SK Hynix-Aktie legt heute kräftig zu und steigt um knapp +8% auf rund 152 US$. Damit setzt sich die Erholung der vergangenen Tage fort. Und geht es nach vielen Analysten, könnte bei der Aktie noch deutlich mehr drin sein. Analysten trauen der Aktie mehr zu Die Stimmung der Analysten bleibt trotz der zuletzt heftigen Schwankungen ziemlich positiv. Nach aktuellen Schätzungen liegt das durchschnittliche Kursziel für die US-ADR von SK hynix bei rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de