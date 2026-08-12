Die Partnerschaft bietet Regierungsorganisationen einen konformen Weg zu schnellerer Finanzplanung, strategischerer Entscheidungsfindung, betrieblicher Effizienz sowie niedrigeren IT- und Telekommunikationskosten

Brightfin gab heute bekannt, dass seine Lösungen für das Technologieausgabenmanagement nun für US-Bundesbehörden über die FedRAMP-autorisierte Cloud-Plattform von Knox verfügbar sind. Der Einsatz auf der Knox-Plattform bietet Organisationen des öffentlichen Sektors einen regelkonformen Weg zu schnelleren Finanzplanungszyklen, strategischerer Entscheidungsfindung und niedrigeren IT- und Telekommunikationskosten genau die Vorgehensweise, auf die auch kommerzielle Unternehmen setzen. Brightfin arbeitet aktiv mit Knox zusammen, um die FedRAMP-Zertifizierung zu erreichen.

Bundesbehörden haben seit langem mit isolierten und unzusammenhängenden IT-Ausgabendaten zu kämpfen, was ihre Fähigkeit einschränkt, Hardware- und Software-Assets sowie die damit verbundenen Kosten zu verwalten. Die Folge ist eine reaktive Haltung, bei der man sich abmüht, mit den sich wandelnden behördlichen Anforderungen Schritt zu halten, anstatt ihnen vorzugreifen. Brightfin basiert nativ auf ServiceNow und verwandelt fragmentierte IT-Ausgabendaten in verwertbare Erkenntnisse, betriebliche Effizienz und Kostensenkungen über die gesamte IT-Infrastruktur hinweg.

Die Ergebnisse, die Bundesbehörden nun erzielen können

Durch diese Partnerschaft erhalten Behörden einen regelkonformen Weg zu messbaren Ergebnissen, darunter:

Schnellere Finanzplanungszyklen : Manuelle, unzusammenhängende Datenerfassung wird durch eine einheitliche, verlässliche Übersicht über die Technologieausgaben ersetzt, die den Weg von den Daten zur Entscheidung verkürzt.

: Manuelle, unzusammenhängende Datenerfassung wird durch eine einheitliche, verlässliche Übersicht über die Technologieausgaben ersetzt, die den Weg von den Daten zur Entscheidung verkürzt. Strategischere Entscheidungsfindung : Jeder für Technologie ausgegebene Dollar wird einer Aufgabe und einem Verantwortlichen zugeordnet, sodass Führungskräfte Investitionen sicher priorisieren können.

: Jeder für Technologie ausgegebene Dollar wird einer Aufgabe und einem Verantwortlichen zugeordnet, sodass Führungskräfte Investitionen sicher priorisieren können. Betriebliche Effizienz : Automatisierung des Kostenmanagements im gesamten IT-Bestand, um Teams von reaktiver, manueller Arbeit zu entlasten und sich auf sich ändernde Anforderungen vorzubereiten.

: Automatisierung des Kostenmanagements im gesamten IT-Bestand, um Teams von reaktiver, manueller Arbeit zu entlasten und sich auf sich ändernde Anforderungen vorzubereiten. Geringere IT- und Telekommunikationskosten: Einführung von Disziplin in zwei der größten und am schwersten zu kontrollierenden Kostenkategorien der öffentlichen Verwaltung sowie Ausweitung dieser Kontrolle auf Cloud- und KI-Ausgaben, da deren Einsatz zunimmt.

Perspektive der Führungskräfte

"Von Bundesbehörden wird erwartet, dass sie mit Technologie mehr leisten und gleichzeitig nachweisen, dass jeder Dollar sinnvoll ausgegeben wird. Bislang standen die Tools, um beides in einem regelkonformen Umfeld zu erreichen, einfach nicht zur Verfügung", sagte Preeti Shukla, CPAIO bei Brightfin. "Unsere Partnerschaft mit Knox ändert das. Behörden können endlich ihre Ausgaben für IT, Telekommunikation, Mobilfunk, Cloud und KI an einem Ort einsehen, jede Ausgabe einem Auftrag und einem Verantwortlichen zuordnen und diese Transparenz in echte Einsparungen umwandeln. Genau hier ist der Bedarf am größten, und die Unterstützung durch Knox hat es erst möglich gemacht, unsere Lösungen im Bundesbereich einzuführen."

Über Brightfin

Brightfin bietet vollständige Transparenz und Kontrolle über Technologieausgaben. Brightfin basiert nativ auf ServiceNow und hilft Unternehmen dabei, fragmentierte Daten zu Technologieausgaben in eine schnellere Finanzplanung, strategischere Entscheidungen, betriebliche Effizienz sowie niedrigere IT- und Telekommunikationskosten im gesamten IT-Bestand umzuwandeln. Erfahren Sie mehr unter brightfin.com.

Über Knox

Knox Systems bietet eine mandantenfähige Cloud-Plattform für die Bereitstellung kommerzieller Software für Kunden der US-Bundesregierung. Kundenanwendungen werden auf der FedRAMP-autorisierten Plattform von Knox bereitgestellt, wodurch Behörden einen schnelleren, konformen Weg zu den kommerziellen Innovationen erhalten, die sie benötigen. Erfahren Sie mehr unter knoxsystems.com. Aktuelle Zertifizierungsdetails finden Sie im FedRAMP-Marketplace-Eintrag.

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