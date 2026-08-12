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Shelly Group steigert Umsatz und Ergebnis in den ersten sechs Monaten 2026 deutlich



12.08.2026 / 18:15 CET/CEST

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Shelly Group steigert Umsatz und Ergebnis in den ersten sechs Monaten 2026 deutlich

Konzernumsatz steigt um 26,5 % auf EUR 68,3 Mio. - im Rahmen der internen Erwartungen

EBIT wächst überproportional um 45,6 % auf EUR 17,7 Mio. bei EBIT-Marge von 26,0 % (6M 2025: 22,6 %)

Nettoergebnis steigt um 51,4 % auf EUR 15,4 Mio.; Ergebnis je Aktie EUR 0,85 (6M 2025: EUR 0,56)

Zahlungsmittel steigen auf EUR 31,9 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 13,7 Mio.) - bereits nahe der Untergrenze der kommunizierten Jahresendprognose von EUR 35 Mio. bis EUR 45 Mio.

Installateur-Netzwerk wächst auf 8.600; neuer paneuropäischer Broadline-Distributionsvertrag stärkt Vertriebsstruktur

Jahresprognose 2026 bestätigt: Umsatz EUR 195,0 Mio. bis EUR 205,0 Mio., EBIT EUR 47,0 Mio. bis EUR 52,0 Mio. Sofia / München, 12. August 2026 - Shelly Group SE (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166 ) ("Shelly Group"), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat in den ersten sechs Monaten 2026 Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Die Shelly Group baute ihre Vertriebskanäle im DIY- und Professional-Segment weiter aus und stärkte ihre internationale Präsenz. Das Netzwerk professioneller Installateure wuchs auf 8.600 Mitglieder und unterstreicht die anhaltende Dynamik im Professional-Segment. Die Shelly Cloud-Nutzerbasis wuchs auf 2,9 Millionen aktive Nutzer (30. Juni 2025: rund 2,2 Millionen). Konzernzahlen (ungeprüft) in EUR Mio. 6M/26 6M/25 ? Konzernumsatz 68,3 54,0 26,5 % EBIT 17,7 12,2 45,6 % EBIT-Marge 26,0 % 22,6 % Nettoergebnis 15,4 10,2 51,4 % Eigenkapitalquote 81,4 % 80,3 % Operativer Cashflow 22,3 6,2 260,6 % Free Cashflow 19,1 4,2 354,3 % Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 31,9 13,7 133,1 %

Hinweis: Der Vergleich von Eigenkapitalquote und Zahlungsmitteln bezieht sich auf die Stichtage 30. Juni 2026 und 31. Dezember 2025. Die Zahlen für den Sechsmonatszeitraum 2026 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Umsatz- und Ergebniswachstum in den ersten sechs Monaten 2026 Die Shelly Group erzielte in den ersten sechs Monaten 2026 einen Anstieg des Konzernumsatzes um 26,5% auf EUR 68,3 Mio. und wuchs damit weiterhin deutlich schneller als der adressierte Markt. Das Bruttoergebnis stieg mit 38,7% überproportional auf EUR 41,8 Mio. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 61,2% (6M 2025: 55,8%), gestützt durch eine verbesserte Produktmischung sowie den fortgesetzten Übergang zu höhergenerationellen Produkten. Das EBIT wuchs um 45,6% auf EUR 17,7 Mio. bei einer EBIT-Marge von 26,0% (6M 2025: 22,6%). Das Nettoergebnis stieg um 51,4% auf EUR 15,4 Mio. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf EUR 0,85 (6M 2025: EUR 0,56).



Starke Cashflow-Entwicklung und weitere Verbesserung im Working Capital Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug in den ersten sechs Monaten 2026 EUR 22,3 Mio. (6M 2025: EUR 6,2 Mio.). Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente stiegen gegenüber dem Jahresende 2025 um 133,1% auf EUR 31,9 Mio. und lagen damit bereits nahe der Untergrenze der kommunizierten Jahresendprognose von EUR 35 Mio. bis EUR 45 Mio. Die Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2026 mit 81,4% auf einem hohen Niveau. Dieser Anstieg wurde trotz der von der Hauptversammlung am 29. Juni 2026 beschlossenen Dividendenausschüttung von EUR 0,13 je Aktie erzielt, die im Berichtszeitraum als Verbindlichkeit erfasst wurde. Im Rahmen des strukturierten Working-Capital-Programms wurden weitere Fortschritte erzielt: Die Debitorenlaufzeit (DSO) verbesserte sich im zweiten Quartal um weitere 21 Tage auf 147 Tage, was einer kumulativen Verbesserung von 45 Tagen seit Jahresende 2025 entspricht. Der Cash Conversion Cycle sank von 277 Tagen zum Jahresende 2025 auf 255 Tage und soll bis zum Jahresende 2026 auf einen Zielkorridor von 220 bis 240 Tagen weiter reduziert werden.



Vertriebsausbau, Produktentwicklung und Ausblick Im zweiten Quartal 2026 wurden der Pro Circuit Breaker, der Loqed Pure Smart Lock sowie ein Flood Sensor erfolgreich eingeführt und ergänzen die im ersten Quartal gestarteten Produkte Shelly Plug M und BLU Presence Sensor. Für die zweite Jahreshälfte sind weitere Markteinführungen geplant, darunter eine Indoor-Kamera, eine KI-gestützte Außenkamera, eine Serie von Mini-Leistungsschutzschaltern (Circuit-Breaker) sowie eine preisgünstige Einstiegsserie smarter Heizkörperthermostate (TRVs). Die sequenziellen Produkteinführungen und der sukzessive Produktionshochlauf sollen die Umsatzdynamik in der zweiten Jahreshälfte weiter beschleunigen. Im Bereich Vertrieb hat die Shelly Group einen neuen paneuropäischen Broadline-Distributor gewonnen und damit den Zugang zu neuen Absatzkanälen und Märkten erheblich erweitert. Parallel dazu hat die Shelly Group mit Georgi Bonev zum 1. Juni 2026 einen erfahrenen Chief Marketing Officer berufen, der die internationale Markenpositionierung und Go-to-Market-Strukturen weiter stärken wird. Für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt der Verwaltungsrat die Prognose mit einem Konzernumsatz in einer Bandbreite zwischen EUR 195,0 Mio. und EUR 205,0 Mio. sowie einem EBIT zwischen EUR 47,0 Mio. und EUR 52,0 Mio. Das Wachstum wird sich dabei weiterhin stärker auf die zweite Jahreshälfte konzentrieren.



Ereignisse nach dem Berichtsstichtag Nach Ende des Berichtszeitraums hat die Shelly Group eine Call-Option ausgeübt und den verbleibenden Anteil von 24% am Grundkapital ihrer slowenischen Tochtergesellschaft Shelly Tech (vormals GOAP d.o.o.) für EUR 0,9 Mio. erworben. Mit dem Vollzug dieser Transaktion hält die Shelly Group 100% an Shelly Tech, die maßgeblich zur Produktentwicklung und zum technologischen Ökosystem der Gruppe beiträgt.



Wolfgang Kirsch, Co-CEO der Shelly Group SE, zur Geschäftsentwicklung: "Die ersten sechs Monate 2026 bestätigen unsere Wachstumsstrategie. Wir haben Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert, unsere Cashflow-Position erheblich verbessert und einen neuen paneuropäischen Broadline-Distributionspartner gewonnen, der unsere Reichweite in Europa substanziell verbreitert. Mit einem umfangreichen Produktstart-Programm für die zweite Jahreshälfte, einem weiter wachsenden Installateur-Netzwerk und der vollständigen Integration von Shelly Tech sind wir gut positioniert, unsere Jahresprognose zu erfüllen."



Earnings Call: Die Co-CEOs Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch sowie CFO Iliyana Krushkova werden die ungeprüften Konzernergebnisse für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2026 im Rahmen einer Webcast-Präsentation am 13. August 2026 um 09.00 Uhr MESZ (10.00 Uhr OESZ) erläutern. Der Webcast/Call wird in englischer Sprache abgehalten. Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme an dem Webcast/Call unter: Shelly Group - Earnings Call 6M 2026 .



Über Shelly Group Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz), BeNeLux (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Nordics (Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland) und Iberia (Spanien und Portugal) sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt. Die Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) ist an der Bulgarischen Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA: SLYG) notiert und Bestandteil des SDAX .



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Sven Pauly

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