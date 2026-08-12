© Foto: wO-ChatGPTAAA-CLOs schlugen US-Staatsanleihen im ersten Halbjahr deutlich. Dabei stecken hinter den Top-Ratings ausgerechnet Kredite an hoch verschuldete Firmen.AAA-Rating, aber deutlich mehr Rendite als bei US-Staatsanleihen: Am Anleihemarkt sorgt derzeit eine Anlageklasse für Aufsehen, die viele Investoren spätestens seit der Finanzkrise mit Vorsicht betrachten dürften. US-amerikanische AAA-CLOs erzielten im ersten Halbjahr 2026 laut Janus Henderson eine achtmal so hohe Rendite wie US-Staatsanleihen. Das Interesse wächst entsprechend. Allein im Juli flossen 2,3 Milliarden US-Dollar in CLO-ETFs, seit Jahresbeginn waren es 11,8 Milliarden US-Dollar, zeigen LSEG-Daten. Davon entfielen 5,73 Milliarden …
Enthaltene Werte: US4642874XXX,US12573H2XXX,190130699,IE00BSKRJXXX,IE00BD8PGXXX,US47103U7XXX,LU2941599XXX,LU2994520XXX,US35473P2XXXDen vollständigen Artikel lesen
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