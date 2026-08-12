Gestern hatte die US-Restaurantkette (476 Standorte) mit mediterranem Einschlag gute Zahlen vorgelegt, heute steht die CAVA-Aktie um die 13 % höher. Der Umsatz wurde um 31 % auf 368 Mio. $ ausgebaut (Konsens: 360 Mio $). Beim EPS stand 0,19 gegen erwartete 0,18 $. Nicht nur die Expansion, sondern auch eine höhere Kundenfrequenz (+ 5 %) sorgte für das Wachstum. Vergleichbare Restaurantumsätze + 9 %. Preise und Produktmix hatten den geringeren Anteil (+ 3,7 %).
Weil einige Konkurrenten zuletzt schwächelten, waren die Börsianer bei CAVA GROUP mit einer Bestätigung der Prognose zufrieden. Es sind 4,5 bis 6,5 % Wachstum (same store) angesetzt. Bei einem Forward-KGV über 100 (Quelle: CNBC) für CAVA wartet man eher auf den nächsten Kandidaten aus der Restaurantszene.
JACK IN THE BOX berichtet heute nach Börsenschluss. Die Aktie dieser Restaurantkette steht aktuell in New York bei + 6 %. Kontrast in Sachen KGV: In der Forward-Variante wird für das eher "amerikanische" Restaurantkonzept aktuell nur 5,4 angezeigt.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Bernecker daily.
Weil einige Konkurrenten zuletzt schwächelten, waren die Börsianer bei CAVA GROUP mit einer Bestätigung der Prognose zufrieden. Es sind 4,5 bis 6,5 % Wachstum (same store) angesetzt. Bei einem Forward-KGV über 100 (Quelle: CNBC) für CAVA wartet man eher auf den nächsten Kandidaten aus der Restaurantszene.
JACK IN THE BOX berichtet heute nach Börsenschluss. Die Aktie dieser Restaurantkette steht aktuell in New York bei + 6 %. Kontrast in Sachen KGV: In der Forward-Variante wird für das eher "amerikanische" Restaurantkonzept aktuell nur 5,4 angezeigt.
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