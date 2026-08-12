Gestern hatte die US-Restaurantkette (476 Standorte) mit mediterranem Einschlag gute Zahlen vorgelegt, heute steht die CAVA-Aktie um die 13 % höher. Der Umsatz wurde um 31 % auf 368 Mio. $ ausgebaut (Konsens: 360 Mio $). Beim EPS stand 0,19 gegen erwartete 0,18 $. Nicht nur die Expansion, sondern auch eine höhere Kundenfrequenz (+ 5 %) sorgte für das Wachstum. Vergleichbare Restaurantumsätze + 9 %. Preise und Produktmix hatten den geringeren Anteil (+ 3,7 %).



Weil einige Konkurrenten zuletzt schwächelten, waren die Börsianer bei CAVA GROUP mit einer Bestätigung der Prognose zufrieden. Es sind 4,5 bis 6,5 % Wachstum (same store) angesetzt. Bei einem Forward-KGV über 100 (Quelle: CNBC) für CAVA wartet man eher auf den nächsten Kandidaten aus der Restaurantszene.



JACK IN THE BOX berichtet heute nach Börsenschluss. Die Aktie dieser Restaurantkette steht aktuell in New York bei + 6 %. Kontrast in Sachen KGV: In der Forward-Variante wird für das eher "amerikanische" Restaurantkonzept aktuell nur 5,4 angezeigt.



Helmut Gellermann



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