Zürich (ots) -Mehr Design, mehr Performance, mehr Möglichkeiten: Mit dem Einbaugrill QUBE von Outdoorchef erweitert BURN sein Portfolio hochwertiger Outdoorküchen. Die ersten Küchen mit integrierter Grilllösung werden aktuell ausgeliefert. Zu den ersten Kundinnen von BURN gehört TV-Moderatorin Laura Wontorra, die im Rahmen der bestehenden Zusammenarbeit mit BURN ebenfalls auf eine Outdoorküche mit integriertem QUBE setzt.Kochen, Genießen und gemeinsames Erleben finden längst nicht mehr ausschließlich in der klassischen Küche statt, sondern verlagern sich zunehmend nach draußen. Mit diesem Wandel steigen auch die Anforderungen an Outdoor-Lösungen: Gefragt sind nicht nur leistungsstarke Geräte, sondern ganzheitliche Konzepte, die Design, Funktionalität und Lebensqualität miteinander verbinden. Mit dem QUBE bietet Outdoorchef eine Premium-Einbaugrilllösung, die speziell für die Integration in moderne Outdoorküchen entwickelt wurde. In Kooperation mit dem Outdoorküchen-Spezialisten BURN wird der QUBE Bestandteil hochwertiger Outdoor-Living-Konzepte. Eine der ersten realisierten Küchen entsteht dabei für Laura Wontorra, mit der BURN bereits im Rahmen einer Zusammenarbeit verbunden ist. In ihrem privaten Zuhause wird die BURN-Outdoorküche mit integriertem QUBE zum Mittelpunkt ihres Außenbereichs.Der QUBE verbindet die langjährige Grillkompetenz von Outdoorchef mit den Anforderungen moderner Architektur und anspruchsvoller Outdoor-Gestaltung. Als fest integrierte Lösung fügt sich der Grill harmonisch in die klare Formsprache der BURN-Outdoorküchen ein und überzeugt gleichzeitig mit hoher Performance, präziser Temperatursteuerung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Hochwertige Materialien und eine durchdachte Konstruktion machen ihn zum zentralen Element für alle, die auch beim Kochen unter freiem Himmel keine Kompromisse eingehen möchten. "Die Entwicklung im Bereich Outdoor Living zeigt, dass Menschen ihren Außenbereich heute ganzheitlicher denken", sagt Philipp Probst, von Outdoorchef. "Die Küche unter freiem Himmel wird immer stärker zu einem festen Bestandteil des Zuhauses. Mit dem QUBE schaffen wir eine Lösung, die höchste Grillperformance mit einem anspruchsvollen Designansatz verbindet und sich perfekt in moderne Outdoorküchen integrieren lässt."Die Kombination aus BURN-Outdoorküche und Outdoorchef QUBE steht exemplarisch für eine neue Generation des Outdoor Cookings: Der Außenbereich wird nicht nur funktionaler, sondern auch emotionaler. Er wird zum Raum für Genuss, Kommunikation und gemeinsame Erlebnisse mit einer Ausstattung, die höchsten Ansprüchen an Design und Qualität gerecht wird.ÜBER OUTDOORCHEFMIT SCHWEIZER TECHNOLOGIE ZUM PERFEKTEN GRILLERLEBNIS - FÜR DIE GANZE FAMILIE, EGAL OB SUPER-PROFI ODER GRILLBEGINNER!Seit mehr als 30 Jahren ist Outdoorchef ein Pionier auf dem Gebiet der Grilltechnologie. Das Unternehmen hat sich mit seinem ausgeklügelten, patentierten Gaskugelgrillsystem, das einen Fettbrand verhindert und sowohl direktes als auch indirektes Grillen ermöglicht, einen Namen gemacht. Das Ergebnis? Ein fantastisch gleichmäßiges und zuverlässiges Grillergebnis, das seinesgleichen sucht und das nicht nur für erfahrene Grillmeister, sondern auch für Einsteiger in die Welt des Grillens. Doch damit nicht genug! Auch in puncto Sauberkeit überzeugt das innovative System auf ganzer Linie. Kaum ein Grill auf dem Markt ist einfacher zu reinigen. Dank der Schweizer Technologie von Outdoorchef können Grill-Fans sich ganz auf das Grillvergnügen konzentrieren, ohne sich Gedanken über lästige Reinigungsarbeiten machen zu müssen. Outdoorchef bietet mit seinen Produkten die perfekte Kombination aus Innovation, Qualität und Benutzerfreundlichkeit und beschert unvergessliche Grillmomente - ganz nach dem Motto: für die ganze Familie, von Grill-Beginnern bis zu Super-Profis!Mehr Infos zur Marke: www.outdoorchef.comPressekontakt:DEUTSCHLANDMIT-SCHMIDT Kommunikation GmbHFasanenweg 321227 BendestorfFrau Naciye Schmidt+49 (0) 40 - 41 40 639-0schmidt@mit-schmidt.deOriginal-Content von: Outdoorchef, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174066/6332265