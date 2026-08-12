Wer regelmäßig Punkte in der App des weltweit größten Fast-Food-Unternehmens sammelt, gibt mehr preis als nur eine E-Mail-Adresse. Im Hintergrund arbeiten komplexe Systeme, die weitreichende Rückschlüsse über den Alltag der Burger-Konsumenten ziehen können. Der Journalist Reece Rogers forderte über das kalifornische Datenschutzgesetz eine Kopie seiner Nutzerdaten bei dem Fast-Food-Unternehmen McDonald's an. Wie er in einem Beitrag für Wired berichtet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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