Potsdam (ots) -
Die gemeinsame Tochter von Herrn Ulmen und Frau Fernandes hat uns gebeten, presserechtliche Schritte gegen diverse Medien wegen eklatanter Verstöße gegen ihre geschützte Privatsphäre einzuleiten. Zugleich bitten wir für die Tochter, von entsprechenden Berichterstattungen Abstand zu nehmen.
Anlass sind öffentliche Äußerungen von Frau Fernandes über innerfamiliäre Angelegenheiten unter Einbeziehung der Tochter, die die Öffentlichkeit nichts angehen. Dabei geht es auch um schlicht unwahre Behauptungen. Zahlreiche Medien haben darüber berichtet; hier werden wir jeweils Schritte einleiten.
Unsere Mandantin ist 14 Jahre alt. Sie genießt den höchsten denkbaren Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts in Deutschland. Diesen besonderen Schutz von Kindern hat die Rechtsprechung immer wieder bestätigt. Wir fordern dringlich auf, von jeglicher Berichterstattung Abstand zu nehmen, die gegen diesen Schutz verstoßen würde.
Unsere Mandantin wünscht auch ausdrücklich nicht, dass Frau Fernandes sich öffentlich über sie äußert.
Pressekontakt:
Höch Rechtsanwälte
Frau Marina Brunner, Rechtsanwältin
Herrn Dominik Höch, Rechtsanwalt
Schopenhauerstraße 7
14467 Potsdam
info@hoech-rae.de
(0331) 981693-00
Original-Content von: Höch Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158782/6332266
Die gemeinsame Tochter von Herrn Ulmen und Frau Fernandes hat uns gebeten, presserechtliche Schritte gegen diverse Medien wegen eklatanter Verstöße gegen ihre geschützte Privatsphäre einzuleiten. Zugleich bitten wir für die Tochter, von entsprechenden Berichterstattungen Abstand zu nehmen.
Anlass sind öffentliche Äußerungen von Frau Fernandes über innerfamiliäre Angelegenheiten unter Einbeziehung der Tochter, die die Öffentlichkeit nichts angehen. Dabei geht es auch um schlicht unwahre Behauptungen. Zahlreiche Medien haben darüber berichtet; hier werden wir jeweils Schritte einleiten.
Unsere Mandantin ist 14 Jahre alt. Sie genießt den höchsten denkbaren Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts in Deutschland. Diesen besonderen Schutz von Kindern hat die Rechtsprechung immer wieder bestätigt. Wir fordern dringlich auf, von jeglicher Berichterstattung Abstand zu nehmen, die gegen diesen Schutz verstoßen würde.
Unsere Mandantin wünscht auch ausdrücklich nicht, dass Frau Fernandes sich öffentlich über sie äußert.
Pressekontakt:
Höch Rechtsanwälte
Frau Marina Brunner, Rechtsanwältin
Herrn Dominik Höch, Rechtsanwalt
Schopenhauerstraße 7
14467 Potsdam
info@hoech-rae.de
(0331) 981693-00
Original-Content von: Höch Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158782/6332266
© 2026 news aktuell