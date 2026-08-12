Der Manager war 28 Jahre für Dell Technologies tätig und war dort zuletzt für die Nachhaltigkeitsstrategie im Dienstleistungsbereich verantwortlich. Bei illumynt übernimmt er nun die Verantwortung für die durchgängige Programmumsetzung, während das Unternehmen sein Geschäft mit KI-Hardware ausbaut.

illumynt, ein technologieorientiertes führendes Unternehmen im Bereich der Wiederverwertung von KI-Hardware und der Entsorgung von IT-Geräten (ITAD), gab heute bekannt, dass Matt Popieniuck mit Wirkung zum August 2026 als Vice President of Customer Success Delivery in das Unternehmen eingetreten ist. Er berichtet an CEO Jörg Herbarth.

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Matthew Popieniuck, Vice President of Customer Success and Delivery.

Popieniuck wechselt zu illumynt, nachdem er 28 Jahre bei Dell Technologies tätig war. Dort durchlief er verschiedene Stationen, angefangen von der Gruppenleitung über leitende und führende Positionen im Programmmanagement bis hin zum Bereich Nachhaltigkeitsstrategie für Dienstleistungen. In dieser letzten Phase seiner Laufbahn beschäftigte er sich mit der Frage, die heute den Markt von illumynt bestimmt: Was geschieht mit Unternehmenstechnologie nach ihrer ersten Bereitstellung, und wie können Hersteller und ihre Kunden auf verantwortungsvolle Weise diese wieder verwerten?

In seiner neuen Funktion leitet Matt die Umsetzung der Kundenprogramme von illumynt von der kommerziellen Vereinbarung bis zur endgültigen Auslieferung und stellt sicher, dass die Programme stets die SLAs, die betrieblichen Ziele und die Kundenerwartungen erfüllen. Er leitet die Organisation "Program Account Manager" des Unternehmens, ist gemeinsam mit dem Lösungsteam von illumynt für die Einführung neuer Programme verantwortlich und wird im Zuge des Wachstums von illumynt das Büro für Enterprise Program Management des Unternehmens aufbauen.

"Matt war fast drei Jahrzehnte lang bei einem der weltweit größten Technologiehersteller tätig und hat sich in den letzten Jahren vor allem damit beschäftigt, was mit Hardware am Ende ihrer ersten Lebensphase geschieht", sagte Jörg Herbarth, CEO von illumynt. "Er hat auf der Kundenseite gesessen. Er weiß, was ein Programm leisten soll, und er weiß genau, welche Kosten einem Unternehmen entstehen, wenn dies nicht der Fall ist. Genau diese Perspektive wollen wir bei der Umsetzung einbringen."

Die Ernennung erfolgt vor dem Hintergrund der weltweiten Expansion von illumynt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 180 Mitarbeiter an Standorten in Burlington (Massachusetts), Columbus (Ohio), Amsterdam, Hongkong und St. Petersburg (Florida) und wird im Herbst dieses Jahres das Talorem Innovation Center in Columbus eröffnen.

"Ich habe den größten Teil meiner Karriere damit verbracht, Programme zu entwickeln, die Technologie in die Welt bringen, und mich in den letzten Jahren damit beschäftigt, was danach damit geschieht", sagte Popieniuck. "Die Theorie war nie der schwierige Teil die Umsetzung war es. illumynt hat eine echte technische Infrastruktur für dieses Problem aufgebaut, anstatt es als logistische Aufgabe zu behandeln, und das ist in dieser Branche selten. Ich bin hier, um sicherzustellen, dass jedes Kundenprogramm hält, was wir versprochen haben."

Popieniuck hat einen Bachelor-Abschluss in Business Administration and Management vom Dean College.

Über illumynt

illumynt ist ein technologieorientiertes führendes Unternehmen im Bereich der Wiederverwertung von KI-Hardware über deren gesamten Lebenszyklus hinweg und bietet Tests auf Ingenieursniveau, Zertifizierung sowie Wertgewinnung für ausgemusterte KI-Infrastruktur einschließlich GPU-Bewertung, NAND-Wiederverwertung auf Chip-Ebene und Bewertung von flüssigkeitsgekühlter Hardware. Die Talorem-Plattform von illumynt bringt ingenieurwissenschaftliche Präzision in eine Branche, die bisher ausschließlich auf Logistik basierte.

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