© Foto: DALL*ERekordgewinne an der Wall Street treffen auf einen zähen Arbeitsmarkt. Für ältere Amerikaner wird der Abschied vom Job damit offenbar immer attraktiver.Der Aktienmarkt läuft in den USA so gut, dass immer mehr ältere Amerikaner offenbar früher aus dem Berufsleben aussteigen können. Bank of America sieht einen wichtigen Zusammenhang mit dem enormen Vermögenszuwachs an der Börse. Der S&P 500 ist in den vergangenen zwei Jahren um mehr als 40 Prozent gestiegen und hat sich seit 2020 mehr als verdoppelt. Für viele Babyboomer und ältere Arbeitnehmer wird damit aus der Frage "Kann ich mir den Ruhestand leisten?" offenbar immer häufiger ein "Ich muss nicht mehr arbeiten." Die Arbeitsmarktdaten …
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