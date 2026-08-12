Ein kluger Mensch hat mal gesagt: "Geld allein macht nicht glücklich. Es gehören auch noch Aktien, Gold und Immobilien dazu." Wer nicht arbeiten will, bis er alt und grau ist, muss sein Geld klug anlegen - am besten so früh wie möglich. Dafür braucht es weder komplizierte Finanzmodelle noch stundenlange Recherche. Ein paar Minuten täglich können reichen, um den Grundstein für finanzielle Freiheit zu legen.ETFs sind ein solider Start. Doch wer mehr will, setzt nicht alles auf eine Karte: Gold und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär