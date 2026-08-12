Es gibt Zahlen, die auf den ersten Blick nüchtern wirken, aber eine Menge über die Lage einer ganzen Branche verraten. Genau so ein Fall ist die jüngste Mitteilung der Exasol AG (ISIN: DE000A0LR9G9). Das Technologieunternehmen, das sich auf Hochleistungs-Datenbanken für anspruchsvolle Analyse-Aufgaben spezialisiert hat, musste seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2026 nach unten korrigieren. Der Grund liegt nicht etwa in einem Nachfrageeinbruch beim Kerngeschäft, sondern vor allem darin, dass langjährige Bestandskunden mit neuen Investitionen zögern. Für Anleger ist eine solche Anpassung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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