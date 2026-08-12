© Foto: Thomas Frey - dpaHistorisches Niedrigwasser am Rhein verteuert Transporte und treibt regional bereits die Spritpreise. Berlin schaltet auf Krisenmodus - eine neue Entlastung für Autofahrer ist aber vom Tisch.So niedrig war der für die Schifffahrt entscheidende Rheinpegel bei Kaub seit Beginn der Aufzeichnungen 1880 nicht mehr - und Verbraucher spüren die Folgen bereits an der Tankstelle. Der Pegel fiel am Dienstag auf nur noch 14 Zentimeter, bis Samstag könnten laut Bundeswasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung sogar nur noch 9 Zentimeter erreicht werden. Frachter können dadurch deutlich weniger laden, Transporte werden teurer und in einigen Regionen Deutschlands steigen bereits die Kraftstoffpreise. …
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