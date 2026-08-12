Bitcoin Prognose 2026 vor dem CPI-Bericht mit 854 Millionen Dollar frischem ETF-Geld

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Bitcoin hat am Montag kurz die Marke von 65.000 Dollar überschritten und ist danach wieder darunter gerutscht. In der Woche bis zum 7. August sammelten die amerikanischen Spot-ETFs 854 Millionen Dollar ein, allein 694 Millionen davon der IBIT-Fonds von BlackRock. Schwache Juli-Arbeitsmarktdaten haben die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung gedämpft. Am Mittwoch folgen die Inflationsdaten. Die Bitcoin Prognose steht damit vor einer klaren Weggabelung. Trägt frisches Institutionengeld den Kurs über 65.800 Dollar, oder kippt ein einziger Datenpunkt die ganze Erholung?

Bitcoin Prognose zwischen ETF-Zuflüssen und dem Inflationsbericht am Mittwoch

Die Erholung begann vergangene Woche mit den schwachen Arbeitsmarktdaten. Die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft ging im Juli um 23.000 Stellen zurück, woraufhin Händler ihre Erwartung an eine weitere Zinsanhebung reduziert haben. Laut crypto.news notierte Bitcoin zuletzt bei rund 64.955 Dollar, ein Plus von 0,3 Prozent binnen 24 Stunden und 3,4 Prozent auf Wochensicht. Das Tageshoch lag bei 65.363 Dollar.

Das institutionelle Geld ist der eigentliche Treiber. SoSoValue erfasste diese Summe für die Woche vom 3. bis zum 7. August. Der Relative-Stärke-Index steht bei 55,07 und damit über der neutralen Marke. Laut Blockonomi bezeichnet der Analyst Michaël van de Poppe die Marke von 65.800 Dollar als entscheidend und nennt 73.700 Dollar als weiteres Ziel. Der Miner MARA hat 18.750 BTC als Sicherheit hinterlegt, statt Coins zu verkaufen.

Die Zone zwischen 65.000 und 66.000 Dollar hat den Kurs bereits mehrfach gestoppt. Am Mittwoch veröffentlicht die Statistikbehörde die Verbraucherpreise für Juli, erwartet werden 3,4 Prozent. Der weitere Verlauf hängt damit an einem einzigen Datenpunkt. Der Kurs liegt 48 Prozent unter dem Rekordhoch vom Oktober, und ein Anstieg auf 67.000 Dollar wäre von hier aus ein Plus von drei Prozent. Bei mehr als 1,3 Billionen Dollar Bewertung bewegen sich Gewinne in Prozentpunkten, und deshalb schauen viele Anleger parallel dorthin, wo die Rechnung anders aussieht.

Pepeto und die Tauschbörse, die Liquidität vor der ersten Kerze aufbaut

Ein Fundament dieser Größe trägt ein Depot, aber es hebelt es nicht. Wer nach der zweiten Rechnung sucht, landet bei Projekten, die ihre Handelsstruktur aufbauen, bevor die erste Börsenkerze überhaupt gedruckt wird. Pepeto verfolgt genau diesen Weg.

Die Tauschbörse von Pepeto arbeitet ohne Gebühren und beseitigt damit die Abgabe, die jeden kleinen Handel langsam ausblutet. Fällt diese Abgabe weg, ändert sich das Verhalten der Händler, denn jede Bewegung kostet nichts. Aus diesem Mehrhandel entsteht die Liquiditätstiefe, für die neue Token nach einem Börsenstart sonst ein ganzes Jahr aufwenden müssen. Die Cross-Chain-Brücke verbreitert den Trichter und lässt Kapital aus jeder Kette einfließen, statt es auf einem einzelnen Netzwerk stranden zu lassen. Mehr Kapital, mehr Handel, mehr Tiefe, und das alles vor der ersten Kerze an einer Börse.

Die dauerhaft fixierte Menge von 420 Billionen Token verweigert jeden Nachdruck, sodass nichts das Verhältnis von Nachfrage und Bestand verwässert. Wächst die Nachfrage gegen dieses starre Angebot, kann der Druck kaum anders entweichen als über den Preis. Entwickelt wurde der Token vom Mitgründer des originalen Pepe-Coins, der bereits einmal gezeigt hat, was aus einem Meme-Projekt entstehen kann. Jede einzelne Zeile des Vertrags wurde von SolidProof geprüft, bevor der Presale Kapital annahm, sodass Käufer heute in eine unabhängig kontrollierte Struktur einzahlen und nicht in ungeprüften Code.

Im Presale sind mittlerweile mehr als 10 Millionen Dollar zusammengekommen. Der Einstieg liegt bei 0,0000001887 Dollar. Wer hier einsteigt, braucht keinen neuen Bullenmarkt, damit sich die Position spürbar bewegt, während Bitcoin dafür Hunderte Milliarden an frischem Kapital benötigt. Ein erwarteter Start auf Binance wäre laut Projektangaben der Moment, der aus dieser Zahl ein Vorher-Bild macht. Alle Angaben zum Ablauf stehen auf pepetocoin.com.

Fazit

Die Bitcoin Prognose ist geklärt, solide Gewinne, langsame Ankunft, sichtbare Decke. Frühe Einstiege folgen einer anderen Rechnung, und SHIB lieferte den Beleg, als aus Positionen von 1.000 Dollar für Käufer vor der ersten Listungswelle siebenstellige Depots wurden. Dass sich das wiederholt, ist niemals garantiert und ein Presale kann vollständig scheitern. Pepeto startet allerdings mit funktionierenden Handelswerkzeugen, einem geprüften Vertrag und einem geplanten Binance-Start. Sobald diese Listung läuft, wird der Presale-Preis zu Geschichte. Die Einstiege, mit denen im nächsten Zyklus jemand angibt, sind nie die, über die er nachdachte, sondern die, die er kaufte.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose für August 2026?

Der erwartete Korridor für August 2026 reicht von 62.200 bis 67.000 Dollar. Entscheidend sind der Widerstand bei 65.800 Dollar und die Inflationsdaten vom Mittwoch.

Was macht Pepeto vor dem geplanten Binance-Start besonders?

Pepeto verbindet eine gebührenfreie Tauschbörse mit einem von SolidProof geprüften Vertrag und hat im Presale bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Der Presale läuft direkt über pepetocoin.com. Die offizielle Pepeto-Website erreichen Sie unter pepetocoin.com.