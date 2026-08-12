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Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse für H1 2026 bei € 13,4 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € -0,5 Mio.; Prognose für die fortgeführten Geschäftsbereiche unverändert



12.08.2026 / 19:37 CET/CEST

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Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse für H1 2026 bei € 13,4 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € -0,5 Mio.; Prognose für die fortgeführten Geschäftsbereiche unverändert



Frankfurt am Main, 12. August 2026



Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "Brockhaus Technologies" oder "Gesellschaft") hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 für die fortgeführten Geschäftsbereiche (IHSE und Holding) gemäß vorläufiger Zahlen Umsatzerlöse von € 13,4 Mio. erzielt (H1 2025: € 14,4 Mio.). Das bereinigte EBITDA betrug im Berichtszeitraum € -0,5 Mio. und entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von -4,1% (H1 2025: € -1,7 Mio.; -11,8% Marge).



Die Umsatzerlöse im Segment Security Technologies (IHSE) entsprechen mit € 13,4 Mio. (H1 2025: € 14,4 Mio.) den Konzern-Umsatzerlösen. Bedingt durch initiierte Kosteneinsparungen steigt das bereinigte EBITDA auf € 2,0 Mio. (H1 2025: € 1,5 Mio.), was einer bereinigten EBITDA-Marge von 14,8% (H1 2025: 10,4%) entspricht.



Mit dem Vollzug des Verkaufs der Bikeleasing-Gruppe Ende Juni 2026 wird diese zum Bilanzstichtag am 30. Juni 2026 entkonsolidiert. Wie schon in den Vorquartalen wird das Ergebnis der Bikeleasing-Gruppe in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung gesondert als "Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen" ausgewiesen. Das Ergebnis umfasst das bis zum Vollzug des Verkaufs erwirtschaftete operative Ergebnis der Bikeleasing-Gruppe sowie den bilanziellen Gewinn aus der Veräußerung.



Der Verkaufsvertrag sieht hinsichtlich der Veräußerung der Bikeleasing-Gruppe zunächst die Zahlung eines vorläufigen Kaufpreises am Vollzugsdatum vor. Die Zahlung des vorläufigen Kaufpreises ist am 30. Juni 2026 erfolgt. Eine Ermittlung des endgültigen Kaufpreises auf Basis des Stichtagsabschlusses der Bikeleasing-Gruppe zum 30. Juni 2026 steht jedoch noch aus. Im Abschluss der Gesellschaft für das erste Halbjahr 2026 wurde eine auf Grundlage der verfügbaren Informationen ermittelte Schätzung der erwarteten Anpassungszahlung berücksichtigt. Aufgrund der noch andauernden Berechnungen und Prüfungen werden mögliche Anpassungszahlungen im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 erwartet.



Die Prognose für die fortgeführten Geschäftsbereiche des Konzerns im Geschäftsjahr 2026 bleibt unverändert: Umsatzerlöse von € 30 Mio. bis € 32 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von € 0 Mio. bis € 2 Mio.



Die in dieser Mitteilung genannten Finanzkennzahlen sind vorläufig. Der Halbjahresfinanzbericht H1 2026 wird am Donnerstag, den 13. August 2026, veröffentlicht. Da die ordentliche Hauptversammlung am 19. August 2026 stattfindet, entfällt der Earnings Call für H1 2026. Weitere Informationen zur Hauptversammlung 2026 finden Sie auf unserer Website www.brockhaus-technologies.com im Bereich Investor Relations.



Kontakt:

Brockhaus Technologies - Florian Peter

Telefon: +49 69 20 43 40 90

Fax: +49 69 20 43 40 971

E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com



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