Cloudflare trägt dazu bei, dass Signal-Nutzer weltweit noch mehr Vertrauen in die Privatsphäre und Sicherheit ihrer Kommunikation gewinnen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen im Bereich Konnektivität, gab heute bekannt, dass es als unabhängiger "Key Transparency"-Prüfer für Signal fungiert, die private Messaging-App, der weltweit Hunderte Millionen Menschen vertrauen. Durch diese Partnerschaft gibt Cloudflare den Signal-Nutzern zusätzliche Sicherheit, dass ihre Unterhaltungen privat und sicher sind, ohne dass komplizierte manuelle Verifizierungsschritte erforderlich sind.

Durch die End-to-End-Verschlüsselung bleiben Nachrichten privat, da sie so verschlüsselt werden, dass nur der Absender und der Empfänger sie lesen können. Dieses System ist nur dann sicher, wenn die Nutzer die richtigen Verschlüsselungscodes vom Messaging-System erhalten. In der Vergangenheit mussten Nutzer hierfür QR-Codes manuell außerhalb der Plattform miteinander vergleichen beispielsweise persönlich. Eine alternative Lösung ist die "Schlüsseltransparenz" ein System, bei dem Messaging-Apps ein manipulationssicheres Protokoll veröffentlichen, in dem festgehalten wird, wann neue Schlüssel an die Nutzer verteilt werden, und bei dem mehrere Parteien Überprüfungen dieses Protokolls durchführen. Externe Prüfer sind ein wichtiger Bestandteil dieses Systems und stellen sicher, dass allen Beteiligten dasselbe Protokoll vorgelegt wird. Signal nutzt die Schlüsseltransparenz in seiner neuen Funktion zur automatischen Schlüsselüberprüfung, mit der Nutzer ihre Schlüssel überprüfen können, ohne die App verlassen zu müssen. Cloudflare fungiert nun als einer der externen Prüfer dieses Systems.

"Signal hat den weltweiten Standard für vertrauliche Kommunikation gesetzt, und wir freuen uns, unabhängig bestätigen zu können, dass dieser Standard eingehalten wird", sagte Dane Knecht, Chief Technology Officer von Cloudflare. "Im Internet werden Verbindungen gewöhnlich über HTTPS verschlüsselt. Das Gleiche galt für Messaging-Dienste mit End-to-End-Verschlüsselung. Eine unabhängige Prüfung ist der logische nächste Schritt: Es geht nicht nur darum, Verschlüsselung zu versprechen, sondern sie auch nachweisbar zu machen."

Das Auditing-System von Cloudflare ruft in regelmäßigen Abständen ganze Stapel von Updates aus dem "Key Transparency"-Protokoll von Signal ab und überprüft kryptografisch für jedes Update, ob es mit allen zuvor aufgezeichneten Einträgen übereinstimmt. Sobald diese Überprüfung erfolgreich abgeschlossen ist, signiert Cloudflare das Update, und Signal stellt das signierte Update seinen Nutzern zur Verfügung, die es anschließend überprüfen können und so sicher sein können, dass Signal ihnen eine weltweit einheitliche Ansicht des Protokolls anzeigt. Auf dieser Grundlage überprüfen die Nutzer anschließend, ob das Protokoll die richtigen Schlüssel für sie selbst und ihre Kontakte enthält. Der Prüfer von Cloudflare arbeitet ausschließlich auf der Grundlage kryptografischer Nachweise; er hat keinen Einblick in die Telefonnummern, Benutzernamen, öffentlichen Schlüssel oder Nachrichteninhalte der Nutzer.

Mit der Einbindung von Signal stärkt Cloudflare nun die Sicherheit von zwei der weltweit größten privaten Messaging-Plattformen, nachdem das Unternehmen bereits 2024 als Prüfer für WhatsApp bekannt gegeben wurde. Ziel ist es, dass unabhängige Prüfungen bei verschlüsselter Kommunikation zur Selbstverständlichkeit werden und nicht länger eine seltene Ausnahme darstellen.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Einblicke unter radar.cloudflare.com.

Folgen Sie uns: Blog X LinkedIn Facebook Instagram

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung, wobei diese Aussagen mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. In manchen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "kann", "wird", "sollte", "erwartet", "untersucht", "plant", "geht davon aus", "könnte", "beabsichtigt", "zielt darauf ab", "prognostiziert", "betrachtet", "glaubt", "schätzt", "sieht ab", "potenziell", oder "fährt fort" oder deren Verneinungen oder ähnliche Begriffe und Ausdrücke enthalten, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Wörter. Zu den in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zu den Fähigkeiten und der Wirksamkeit des globalen Netzwerks von Cloudflare sowie zu den sonstigen Produkten und Technologien von Cloudflare, zu den Vorteilen, die den Kunden von Cloudflare durch die Nutzung des globalen Netzwerks von Cloudflare und der sonstigen Produkte und Technologien von Cloudflare entstehen, die Partnerschaft von Cloudflare mit Signal, in deren Rahmen Cloudflare als unabhängiger Prüfer für Schlüsseltransparenz fungiert, sowie die potenziellen Vorteile, die sich daraus für die Kunden von Cloudflare ergeben; die potenzielle Gelegenheit für Cloudflare, durch die Partnerschaft mit Signal zusätzliche Kunden zu gewinnen und den Umsatz mit bestehenden Kunden zu steigern; die technologische Entwicklung, die zukünftige Geschäftstätigkeit, das Wachstum, die Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Äußerungen des Chief Technology Officer von Cloudflare und anderer Personen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Risiken, die in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen von Cloudflare detailliert beschrieben sind, einschließlich des am 6. August 2026 eingereichten Quartalsberichts von Cloudflare auf Formular 10-Q sowie weiterer Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen kann.

Die in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare wird die in den zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht verwirklichen, und die Leser sollten sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen.

2026 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen hier genannten Marken und Namen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260812178135/de/

Contacts:

Cloudflare, Inc.

Daniella Vallurupalli

Vorstand und Leiterin der globalen Unternehmenskommunikation

press@cloudflare.com