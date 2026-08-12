Ein Zahlenwerk kann viel über die Reife eines Unternehmens verraten, und bei Formycon (ISIN: DE000A1EWVY8) fällt der Blick auf das erste Halbjahr 2026 deutlich freundlicher aus als vor Jahresfrist. Der Umsatz stieg von 9,0 auf 25,8 Millionen Euro, also fast auf das Dreifache. Damit zeigt sich, dass die Entwicklungsarbeit der vergangenen Jahre langsam in echte Erlöse übergeht. Getragen wurde dieser Sprung vor allem von Meilensteinzahlungen aus Partnerschaften, von steigenden Lizenzerlösen und von Umsätzen aus Entwicklungsleistungen. Für ein Unternehmen, das lange von der reinen Forschung geprägt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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