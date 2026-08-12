Wenn ein Spezialist für Schlauch- und Verbindungssysteme in einem schwierigen Umfeld weiter zulegt, lohnt der genauere Blick. Masterflex (ISIN: DE0005492938) hat im ersten Halbjahr 2026 Umsatz und Ergebnis erneut gesteigert, obwohl das geopolitische und wirtschaftliche Umfeld anspruchsvoll blieb. Der Konzernumsatz kletterte um 1,7 Prozent auf 54,3 Millionen Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte auf 8,0 Millionen Euro zu, und die operative Marge verbesserte sich leicht auf 14,8 Prozent. Bemerkenswert ist dabei, dass diese Zuwächse trotz gezielter Investitionen in ein neues Werk ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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