Ein Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro in nur sechs Monaten ist für Medios (ISIN: DE000A1MMCC8) ein sichtbares Zeichen des Wachstums. Der Anbieter von Spezialpharmazie steigerte seine Erlöse im ersten Halbjahr 2026 um 8,4 Prozent auf 1.074,9 Millionen Euro und überschritt damit erstmals in einem Halbjahr diese Schwelle. Alle operativen Bereiche trugen zu diesem Zuwachs bei, was für eine breite Basis spricht. Doch das Unternehmen macht zugleich deutlich, dass Wachstum allein nicht genügt. Denn das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ging um 5,1 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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