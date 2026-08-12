Ethereum Kurs fällt von 1.934 auf 1.876 Dollar während Bitmine bremst

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ETH stand in den vergangenen 24 Stunden schon bei 1.934 Dollar und notiert inzwischen wieder bei rund 1.876 Dollar oder 1.624 Euro, ein Rücksetzer von fast drei Prozent innerhalb eines Tages. Der größte Unternehmenshalter der Welt sitzt gleichzeitig auf 4,8 Prozent aller im Umlauf befindlichen Token. Trotzdem hat genau dieser Käufer in der vergangenen Woche so wenig nachgekauft wie in keiner Woche des Jahres 2026. Stattdessen floss das Geld in eigene Aktien. Ist das Zurückhaltung oder eine stille Botschaft an den Markt? Der Ethereum Kurs liefert darauf bisher keine eindeutige Antwort.

Ethereum Kurs reagiert auf die schwächste Bitmine-Woche des Jahres

Nach Daten von BTC-ECHO liegt der Preis bei 1.876,82 Dollar. Im Tagesverlauf standen bereits 1.934,33 Dollar auf der Anzeige, bevor Verkäufer den Ausbruch wieder einkassierten. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 226,5 Milliarden Dollar, womit ETH weiterhin Rang zwei aller Kryptowährungen belegt. Im Umlauf befinden sich 120.682.058 Token. Der Preis liegt weiter deutlich unter dem Allzeithoch von knapp 4.950 Dollar aus dem August 2025.

Den Ausschlag gab am Montag eine Unternehmensmeldung. Laut CoinDesk kaufte Bitmine in der vergangenen Woche lediglich 7.391 ETH im Wert von rund 14,2 Millionen Dollar, die kleinste Wochenmenge des laufenden Jahres. Der Bestand steigt damit auf 5.805.238 Token, was 4,8 Prozent der gesamten Menge entspricht. Die kombinierten Bestände des Unternehmens summieren sich auf 11,6 Milliarden Dollar. Gleichzeitig kaufte das Unternehmen drei Millionen eigene Aktien zurück. Damit fließt erstmals seit Monaten mehr Kapital in den Rückkauf als in neue Token.

Der politische Rückenwind fiel unterdessen weg. Das CLARITY-Gesetz kommt vor der Sommerpause nicht mehr zur Abstimmung im Senat, und die Kammer befasst sich frühestens am 14. September wieder damit. Prognosemärkte senkten die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung im Jahr 2026 auf 15 bis 17 Prozent, nachdem sie zu Jahresbeginn noch bei mehr als 80 Prozent lag. Getragen wird der Markt derzeit von schwächeren Inflations- und Arbeitsmarktdaten. Wenn selbst der größte Käufer sein Tempo drosselt, richtet sich das Kapital dorthin, wo der Abstand zwischen Einstieg und erstem Handelstag noch groß ist.

Pepeto Presale liefert mit PepetoSwap, was der Ethereum Kurs nicht mehr bietet

Genau dieser Abstand ist bei einem Wert von 226 Milliarden Dollar praktisch verschwunden. Pepeto setzt am entgegengesetzten Ende an und wurde von einem Mitgründer des originalen Pepe-Coins aufgebaut. Dieser hat PEPE von null auf einen Höchstwert von mehr als 11 Milliarden Dollar begleitet.

Das sichtbarste Produkt ist PepetoSwap, eine Börse ohne Handelsgebühren, die frühe Meme-Coins bereits listet und echte Trades auf Ethereum, BNB Chain und Solana abwickelt. Eine Brücke verbindet alle drei Netzwerke, sodass Halter Token bewegen können, ohne Gasgebühren zu zahlen. Werkzeuge dieser Art entfernen die Reibung, an der kleine Trades sonst scheitern, bevor sie überhaupt beginnen. Das Projekt kommt damit nicht als Ankündigung an den Markt, sondern mit laufender Technik. Wer heute kauft, erhält kein Konzept, sondern eine Anwendung, die bereits echte Umsätze abwickelt.

Abgesichert wird das Ganze durch SolidProof, dessen Prüfer den kompletten Programmcode des Projekts vor dem Start des Presales kontrolliert und freigegeben haben, sodass Käufer nicht auf ein ungeprüftes Versprechen setzen müssen. Die Gesamtmenge liegt bei 420 Billionen Token und entspricht damit exakt der Zahl, mit der der originale Pepe-Coin von null auf Milliarden lief. Ein erwartetes Binance-Listing steht am Ende dieser Reihe. Die Kombination aus fertiger Börse und früher Bewertung ist selten. Auf der Projektseite sind alle Werkzeuge live und alle Zahlen nachvollziehbar.

Während viele Meme-Coins in den vergangenen Monaten an Wert verloren, haben Käufer im Presale mehr als 10 Millionen Dollar zusammengetragen. Ein Token kostet dabei 0,0000001887 Dollar. Nachfrage in einer Phase der Angst zeigt, was informierte Wallets von diesem Projekt halten, auch wenn niemand den weiteren Verlauf garantieren kann.

Fazit

Der Ethereum Kurs profitiert von institutioneller Nachfrage, doch diese Größe begrenzt jede Bewegung. Bitmine hält Token im Wert von elf Milliarden Dollar und bewegt den Preis kaum noch. Pepeto arbeitet mit derselben Angebotsmenge, mit der PEPE einst mehr als 11 Milliarden Dollar erreichte, diesmal mit einer laufenden Börse dahinter. Die Rechnung startet dort, wo bei ETH kein Spielraum mehr bleibt. Der Abstand zwischen heutigem Einstieg und erstem Börsenkurs ist der eigentliche Hebel, denn nach der Eröffnung zahlt jeder Käufer den Marktpreis. Presales bleiben hochriskant, und ein Totalverlust ist jederzeit möglich. Dieser Einstiegspreis verschwindet, sobald der Handel eröffnet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bewegt ETH aktuell?

Die Aufstockung von Bitmine auf 5.805.238 ETH und die Verzögerung des CLARITY-Gesetzes bestimmen den Preis derzeit. Der Senat befasst sich frühestens am 14. September wieder mit dem Gesetz, während schwächere Konjunkturdaten den Markt stützen.

Was bietet Pepeto vor dem erwarteten Binance-Listing?

Pepeto bietet mit PepetoSwap eine bereits laufende Börse ohne Handelsgebühren, eine Brücke zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana sowie eine Prüfung durch SolidProof. Alle Angaben zum Presale finden Interessierte auf der offiziellen Pepeto-Website pepetocoin.com.