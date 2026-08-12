Ein überraschend starker Quartalsbericht von Coreweave sowie ein weit über den Erwartungen liegender Ausblick von Super Micro Computer haben am Mittwoch Aktien aus Europas Halbleiterbranche Auftrieb für eine weitere Erholung gegeben. Die Fantasie und Euphorie rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) erhielt neue Nahrung.Hierzulande zählten Infineon im Dax zu den Spitzenwerten mit gut 3 Prozent auf bis zu 64,95 Euro. Sie überwanden wieder die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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