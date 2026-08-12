Die Micron-Aktie legt heute wieder kräftig zu und steigt um über +7% auf rund 933 US$. Nach der Schwäche der vergangenen Wochen kommt damit wieder deutlich mehr Kaufdruck rein. Rückenwind gibt es weiter vom KI-Boom und von sehr optimistischen Analysten. Analysten bleiben extrem bullish Auffällig sind aktuell die Kursziele der Analysten. Mizuho-Analyst Vijay Rakesh hat seine Einstufung "Outperform" zuletzt bestätigt und sieht die Micron-Aktie bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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