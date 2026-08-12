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Die XRP Prognose hat sich auf eine einzige Marke verengt, und diese Marke liegt bei einem Dollar. XRP notiert bei rund 1,02 Dollar, verliert auf Tagessicht gut zwei Prozent und auf Wochensicht 5,7 Prozent. Fällt die Unterstützung bei einem Dollar, öffnet sich der Weg Richtung 0,94 Dollar und darunter. Gleichzeitig sind die Zuflüsse in die XRP ETFs von 200 Millionen Dollar pro Woche auf einen Bruchteil davon geschrumpft. Und Standard Chartered hat sein Jahresziel bereits um 65 Prozent zusammengestrichen. Bleibt die eine Frage, wohin das Kapital fließt, das hier nicht mehr ankommt.

XRP Prognose zwischen 1 Dollar Unterstützung und stockenden ETF Zuflüssen

XRP bewegt sich laut CoinPedia um 1,02 Dollar und zeigt im Vier Stunden Chart weiterhin Schwäche. Die unmittelbare Unterstützung verläuft zwischen 0,99 und 1,00 Dollar. Ein Bruch darunter öffnet den Weg Richtung 0,94 Dollar und danach in den Bereich bis 0,86 Dollar. Nach oben müssen Käufer zuerst 1,036 Dollar zurückerobern. Der Marktwert liegt bei rund 63,7 Milliarden Dollar.

Der zweite Teil dieser Einschätzung hat nichts mit dem Chart zu tun. Forbes verweist darauf, dass die Begeisterung für die XRP ETFs erkennbar abgekühlt ist. Zum Start flossen 1,3 Milliarden Dollar in diese Produkte, doch im laufenden Jahr sind die Zuflüsse fast zum Stillstand gekommen. Standard Chartered senkte sein Kursziel für 2026 von 8 auf 2,80 Dollar. Der CLARITY Act, auf den Pensionsfonds warten, ist weiterhin nicht verabschiedet.

Ripple baut sein Geschäft derweil weiter aus. SBI Ripple Asia bringt vorbezahlte Token auf das XRP Ledger und zielt damit auf einen japanischen Markt von 200 Milliarden Dollar. Diese Infrastruktur ist real und wertvoll. Sie ändert nur nichts an der Mathematik über einem Marktwert von 63,7 Milliarden Dollar. Eine Verdopplung von hier aus verlangt Zuflüsse, die selbst die besten ETF Monate nie erreicht haben. Deshalb sucht ein Teil des Kapitals dort, wo eine Bewegung nicht auf ein Gesetz warten muss.

Pepeto setzt auf eine Swap Engine statt auf ein Gesetz

XRP braucht ein Gesetz, das den Senat passiert, bevor sich am Kurs etwas Grundsätzliches ändert. Pepeto braucht dagegen nur einen Nutzer, der einen Swap ausführt. Genau darin liegt für Anleger der Unterschied zwischen dem Warten auf einen fremden Auslöser und dem Besitz eines eigenen.

Die gebührenfreie Cross Chain Swap Engine von Pepeto greift genau in dem Moment, in dem ein Händler die günstigste Route wählt. Weil jeder Swap über den Token selbst läuft, wird aus jedem Handel dauerhafter Kaufdruck, der mit jeder neuen Wallet weiter zunimmt. Kein Gesetz nötig, keine Abstimmung, nur ein Swap. Diese Nachfrage weitet sich über eine Cross Chain Bridge aus, die Liquidität aus Blockchains zusammenführt, die sonst nie dasselbe Orderbuch berühren würden. Der PepetoAI Risk Scorer hält dieses Kapital in Bewegung, indem er jeden Handel vom Einstieg bis zum Ausstieg bewertet und Verluste früh abfängt.

Auf der Angebotsseite arbeiten wöchentliche Burns, die Token dauerhaft und ohne Rückweg aus der Gesamtmenge von 420 Billionen entfernen. Nachfrage drückt nach oben, Angebot zieht nach unten, und genau in der Lücke dazwischen entsteht der Preis. Der Architekt hinter dem originalen Pepe Token führt den Aufbau, und SolidProof hat den Vertrag vor dem Start des Vorverkaufs vollständig geprüft und freigegeben. Bislang flossen mehr als 10 Millionen Dollar zum Preis von 0,0000001887 Dollar je Token in dieses Vorhaben.

Eine erwartete Binance Notierung rückt näher, und der Zeitraum davor wird mit jeder Woche kürzer. Der Vorverkaufsboden dürfte den Tag dieser Notierung nach Angaben des Projekts nicht überleben. Wer bei XRP auf ein Gesetz wartet, wartet auf eine Entscheidung, die vollständig andere treffen. Wer hier einsteigt, setzt auf eine Mechanik, die bereits ohne fremde Zustimmung läuft.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt an ein Gesetz gebunden, das niemand terminieren kann. Die Infrastruktur von Ripple ist echt, doch sie hebt keine Decke an, die über 63,7 Milliarden Dollar hängt. Frühe Projekte durchbrechen solche Decken, weil sie genau dort starten, wo die Mathematik noch nachgibt. Jeder Vorverkauf trägt ein Risiko, doch 1.000 Dollar in Shiba Inu wurden 2020 zu Millionen, lange bevor die Menge den Ticker kannte. Damals fehlte alles, was Pepeto heute mitbringt, von der Swap Engine bis zum geprüften Vertrag. Sobald die Notierung live geht, verschwindet der Vorverkaufspreis hinter einer Wand, die nie wieder fällt.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für die kommenden Wochen?

Alles hängt an der Marke von einem Dollar. XRP notiert bei rund 1,02 Dollar, darunter liegt das nächste Ziel bei 0,94 Dollar. Standard Chartered nennt 2,80 Dollar als Jahresziel.

Warum fließt Kapital in den Pepeto Vorverkauf?

Weil Pepeto eine gebührenfreie Swap Engine und einen von SolidProof geprüften Vertrag mitbringt und bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Der Vorverkauf läuft ausschließlich über pepetocoin.com. Geben Sie pepetocoin.com direkt im Browser ein.