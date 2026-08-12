Aus einem neuen NIQ-Bericht geht hervor, dass Verbraucher aller Generationen innerhalb desselben Warenkorbs sowohl zu höherwertigen als auch zu preisgünstigeren Produkten wechseln, was zusätzlichen Druck auf Produkte des mittleren Preissegments bedeutet

Die größte Veränderung bei den Verbraucherausgaben ist nicht generationsbedingt sie ist verhaltensbedingt. Eine neue Studie von NielsenIQ (NYSE: NIQ) kommt zu dem Schluss, dass Verbraucher aller Altersgruppen immer häufiger dieselbe Rechnung aufstellen: Wo lohnt es sich, einen Aufpreis zu zahlen, und wo können sie stattdessen Geld sparen? Im Ergebnis führt dies zu einer wachsenden Kluft zwischen Premium- und Preis-Leistungs-Produkten und traditionelle Produkte im mittleren Preissegment geraten zunehmend unter Druck.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260812612602/de/

Every generation is spending differently, ?but all are weighing value more carefully?

Diese Erkenntnisse stammen aus dem jüngsten globalen Bericht von NIQ: A Tale of Two Consumers: The Polarized Mindsets Reshaping Global Consumption. Der Bericht wurde in Zusammenarbeit mit World Data Lab erstellt und zeigt, dass die Generation X im Jahr 2025 zwar Ausgaben in Höhe von 15,2 Billionen US-Dollar tätigte und die Generation Z bis 2030 voraussichtlich ein Ausgabenvolumen von 12 Billionen US-Dollar erreichen wird, das Alter allein jedoch nicht mehr ausschlaggebend für Kaufentscheidungen ist. Verbraucher aller Generationen entscheiden sich je nach Produktkategorie, Anlass und Bedürfnis immer häufiger mal für Premium-Produkte und mal für preisbewusste Kaufentscheidungen.

Die wichtigsten Ergebnisse:

Die Generation X wird bis 2033 voraussichtlich die Generation mit den weltweit höchsten Ausgaben bleiben und eine treibende Kraft hinter den globalen Konsumtrends sein

Die Kaufkraft der Generation Z wird bis 2030 weltweit voraussichtlich 12 Billionen US-Dollar erreichen

Kaufkräftige Verbraucher haben im Jahr 2025 weltweit 35,9 Billionen US-Dollar ausgegeben und damit die Ausgaben der weitaus größeren Kernkonsumentengruppe übertroffen, die 31,6 Billionen US-Dollar ausgab

Die Verbraucher aller Altersgruppen wechseln je nach Produktkategorie, Anlass und Bedürfnis immer häufiger zwischen einem premiumorientierten und einem preisbewussten Kaufverhalten hin und her

Diese Entwicklung verstärkt einen "Barbell-Effekt", bei dem sich die Nachfrage auf das Premium- und das Preis-Leistungs-Segment konzentriert, während der Markt im mittleren Preissegment zunehmend unter Druck gerät

Der Bericht baut auf der von NIQ in Zusammenarbeit mit World Data Lab durchgeführten Studie zu den Ausgabengewohnheiten verschiedener Generationen auf, einschließlich Spend Z und The X Factor, und zeigt, dass Verbraucher aller Altersgruppen immer häufiger zwischen den Einkaufsmentalitäten "Upgrade" und"Preisbewusst" wechseln und sorgfältig abwägen. Sie wägen dabei genau ab, bei welchen Produkten ein höherer Preis gerechtfertigt ist und in welchen Fällen preisgünstigere Alternativen ausreichen.

"Die Verbraucher geben weiterhin Geld aus aber sie sind selektiver geworden", so Ramon Melgarejo, President of E-Commerce bei NIQ. "Das Alter spielt zwar nach wie vor eine Rolle, erklärt aber nicht mehr die gesamte Kaufentscheidung. Sowohl Eltern der Generation X, die mehrere Haushalte organisieren, als auch Käufer der Generation Z, die lebenslange Konsumgewohnheiten entwickeln, stellen sich dieselbe Frage: Brauche ich das wirklich in meinem Warenkorb?"

Jüngere Generationen gewinnen zwar weiterhin an wirtschaftlichem Einfluss, doch der Bericht stellt die Vorstellung in Frage, dass das Alter allein das Verbraucherverhalten bestimmt. Vielmehr treffen Käufer aller Generationen ähnliche Abwägungen zwischen Premium- und Preis-Leistungs-Qualität, wodurch sich neue Herausforderungen und Chancen für Marken und Einzelhändler ergeben.

Traditionelle Angebote aus dem mittleren Preissegment geraten in der Folge zunehmend unter Druck, da sich die Verbraucher immer häufiger für Produkte entscheiden, die entweder einen Aufpreis eindeutig rechtfertigen oder ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu einem niedrigeren Preis bieten.

Die Auswirkungen für Hersteller und Einzelhändler liegen auf der Hand: Die Verbraucher geben nicht unbedingt weniger aus sie sind nur selektiver geworden. Ein Singlehaushalt entscheidet sich möglicherweise in einer Kategorie für Produkte aus dem Premiumsegment, während er in einer anderen Kategorie aktiv nach Einsparmöglichkeiten sucht. Damit ergeben sich neue Chancen für Marken, die ihren Mehrwert klar kommunizieren, während sich das Risiko für Produkte im mittleren Preissegment erhöht. Weitere Informationen finden Sie unter niq.com/tale-of-two-consumers.

FAQs

Was ist A Tale of Two Consumers?

A Tale of Two Consumers: The Polarized Mindsets Reshaping Global Consumption ist ein globaler Forschungsbericht von NielsenIQ und World Data Lab, in dem analysiert wird, wie die Polarisierung der Verbraucher, die Kaufkraft und sich wandelnde Kaufverhalten die Einzelhandels- und Konsumgütermärkte weltweit neu gestalten.

Was ist das wichtigste Ergebnis des NIQ-Berichts A Tale of Two Consumers?

In dem Bericht wird ausgeführt, dass das Verbraucherverhalten bei der Erklärung von Kaufentscheidungen mittlerweile wichtiger ist als das Alter. Verbraucher aller Generationen wägen immer häufiger je nach Kategorie, Anlass und wahrgenommenem Bedürfnis zwischen Premium-Käufen und preisbewussten Entscheidungen ab.

Warum ist NIQ der Meinung, dass die größte Veränderung im Ausgabeverhalten eher verhaltensbedingt als generationsbedingt ist?

Auch wenn sich Generationen im Hinblick auf ihre Gesamtkaufkraft unterscheiden, zeigen Verbraucher der Generation Z, der Millennials, der Generation X und der Babyboomer ähnliche Kaufmuster. Sie entscheiden unabhängig vom Alter selektiv, wofür sie mehr ausgeben und wo sie Kosten einsparen möchten.

Was genau ist der "Barbell-Effekt" in Bezug auf die Konsumausgaben?

Der "Barbell-Effekt" beschreibt die steigende Verbrauchernachfrage sowohl im Premium- als auch im Preis-Leistungs-Segment des Marktes, während Produkte im mittleren Preissegment zunehmendem Druck ausgesetzt sind. Die Verbraucher tendieren immer mehr dazu, sich für Produkte zu entscheiden, die entweder einen höheren Preis eindeutig rechtfertigen oder ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Welche Generation verfügt derzeit über die größte Kaufkraft?

Laut dem Bericht entfielen im Jahr 2025 etwa 15,2 Billionen US-Dollar der Konsumausgaben auf die Generation X, die bis 2033 voraussichtlich die Generation mit den weltweit höchsten Ausgaben bleiben wird. Die weltweiten Ausgaben der Generation Z sollen bis 2030 voraussichtlich einen Wert von rund 12 Billionen US-Dollar erreichen, wodurch diese Generation zu einer zunehmend einflussreichen Kraft im globalen Konsum wird, auch wenn sie noch nicht die Generation mit den höchsten Ausgaben ist.

Was bedeuten diese Erkenntnisse für Marken und Einzelhändler?

Marken können sich nicht mehr nur auf demografisches Targeting verlassen. Ihr Erfolg hängt immer mehr vom Verständnis dafür ab, wann Verbraucher unabhängig von der Generation nach Premium-Erlebnissen suchen und wann sie Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das das umfassendste und zuverlässigste Bild des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenabdeckung und detaillierter Messungen zu Verbrauchern und Einzelhandel mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.niq.com.

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Über World Data Lab

World Data Lab ist ein Data-Science-Unternehmen, das Prognosen über die zukünftige Entwicklung der globalen Kaufkraft und der Verbrauchernachfrage liefert. Durch die Kombination zuverlässiger demografischer und wirtschaftlicher Daten mit einer proprietären, von Fachkollegen geprüften Prognosemethode übersetzt World Data Lab langfristige Veränderungen in der Bevölkerungsentwicklung und im Konsumverhalten in eine einheitliche, zukunftsorientierte Sicht auf den Verbraucher von morgen. So kann World Data Lab Unternehmen dabei unterstützen, Wachstumspotenziale frühzeitig zu erkennen, noch bevor diese sich konkretisieren.

World Data Lab modelliert Verbrauchertrends und demografische Veränderungen bis zum Jahr 2050 und deckt dabei 99,5 der Weltbevölkerung in 190+ Ländern, 9.000+ Städte und 200+ Ausgabenkategorien ab. Seine Kernmethodik, die laut der Fachzeitschrift Nature zu den 50 einflussreichsten wissenschaftlichen Arbeiten des Jahrzehnts zählt, bildet die Grundlage sowohl für die Unternehmensplattform World Data Intelligence als auch für eine Reihe öffentlich zugänglicher Tools, darunter die World Poverty Clock.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte worlddatalab.com.

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NIQ-General

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