EQS Stimmrechtsmitteilung: Nagarro SE

Nagarro SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



12.08.2026 / 22:19 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Nagarro SE Straße, Hausnr.: Baierbrunner Straße 15 PLZ: 81379 Ort: München

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 9845008396BA67DA9B37

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Wegfall von Instrumenten durch Erfüllung von unwiderruflicher Annahmeverpflichtung im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots (Irrevocable Undertaking)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Anand Dr. Deshpande

Geburtsdatum: 07.05.1962 Natürliche Person (Vorname, Nachname): Sonali Deshpande

Geburtsdatum: 31.07.1967

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 11.08.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 0,00 % 23,06 % 23,06 % 12922297 letzte Mitteilung n/a % 28,83 % 28,83 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) 0 0 0,00 % 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Aktienkaufvertrag n/a n/a physische Abwicklung 2584665 20,00 % Erwerbsverpflichtung n/a n/a physische Abwicklung 395000 3,06 % 0 0,00 % Summe 2979665 23,06 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher - Dr. Anand Deshpande / Sonali Deshpande % % % - Persistent Systems Limited % % % - Galaxy Germany Holding SE % 23,06 % 23,06 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Zum 11. August 2026 wurde das Übernahmeangebot der Galaxy Germany Holding SE (Annahmefrist bis zum 17. September 2026) für 798.582 Stimmrechte angenommen. Dies beinhaltet 745.986 Stimmrechte, die Gegenstand der unwiderruflichen Annahmeverpflichtung (Irrevocable Undertaking) waren.

Datum

12.08.2026





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