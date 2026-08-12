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Die XRP Prognose steht auf dem Prüfstand, denn der Kurs notiert bei rund 1,02 Dollar und verliert damit etwa 2 Prozent in 24 Stunden. In dieser Zeit bewegte er sich nur zwischen 1,008 und 1,039 Dollar. Die Zuflüsse in die Spot-ETFs sind zuletzt um 93 Prozent eingebrochen, obwohl dieses Geld den nächsten Aufschwung tragen sollte. Bei rund 63 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleibt wenig Raum nach oben. Hält die Marke von 1 Dollar oder hat der nächste Abschnitt nach unten bereits begonnen?

XRP Prognose zwischen schwachen ETF-Zuflüssen und der Marke von 1 Dollar

XRP wird laut CoinGecko bei rund 1,02 Dollar gehandelt und liegt damit etwa 2,1 Prozent tiefer als am Vortag. Auf Wochensicht steht ein Minus von 5,7 Prozent, die Marktkapitalisierung liegt bei 63,7 Milliarden Dollar. Vom Allzeithoch bei 3,65 Dollar ist der Kurs weiterhin mehr als 70 Prozent entfernt.

Laut Coinpedia zeigt der Vier-Stunden-Chart weiterhin Schwäche. Die Zone zwischen 0,99 und 1,00 Dollar gilt als unmittelbare Unterstützung, ein Bruch darunter öffnet den Weg Richtung 0,94 Dollar. Auf der Oberseite müssen Käufer zuerst 1,036 Dollar zurückerobern. Die Spot-ETFs sammelten in der Woche bis zum 8. August nur 1,01 Millionen Dollar ein, nach 14,86 Millionen in der Woche davor.

Auch politisch hat sich das Bild eingetrübt, denn der amerikanische Senat schob das geplante Krypto-Gesetz nach hinten. Selbst optimistische Modelle sehen den Kurs kurzfristig nur zwischen 1,06 und 1,13 Dollar. Ein Anstieg auf 2 Dollar wäre also eine Verdopplung, die von Entscheidungen außerhalb des Marktes abhängt. Wer mehr sucht, schaut dorthin, wo die Rechnung noch ganz am Anfang steht.

Pepeto rückt in den Blick, wenn Größe die Rendite begrenzt

Die Nachrichten rund um XRP zeigen, dass institutionelle Produkte immer näher an den Markt heranrücken, und genau diese Bewegung trennt den Stand eines Vorverkaufs von dem Kurs nach einer Notierung. Pepeto ist ein Presale-Token, hinter dem eine funktionierende Börse mit fertigen Produkten steht, die Käufer heute schon nutzen können. Anders als XRP, das für sein nächstes Ziel eine regulatorische Freigabe braucht, öffnet Pepeto den Zugang zu Werkzeugen, die bereits laufen.

Ein Werkzeug zur Risikobewertung prüft auf der Börse jeden Vertrag, bevor ein Käufer sein Geld überweist, und fängt die Verluste ab, die im vergangenen Zyklus Tausende Wallets getroffen haben. Ein ehemaliger Binance-Experte hat es für Anleger entwickelt, die ihr Kapital an schlechte Verträge und an Brücken verloren haben, deren Gebühren höher lagen als der Handel selbst. Dazu kommt der Zugang zur einzigen kostenlosen Cross-Chain-Brücke in der Presale-Phase, aktuell zu 0,0000001887 Dollar je Token. Bei Ripple geht es um ETF-Produkte, mit denen Institutionen über Derivate auf einen Token setzen, während bei Pepeto jede Wallet die Werkzeuge besitzt, die echte Trades abwickeln.

Der Vorverkauf hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und dieses Kapital kam in einer Phase zusammen, in der Angst die meisten Käufer gelähmt hat. Es stammt von Wallets, die den Audit von SolidProof selbst geprüft und die Brücke mit eigenen Token über mehrere Ketten getestet haben. Als abgesichert gilt der Vorverkauf deshalb, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf überhaupt geöffnet wurde. Die Gesamtmenge von 420 Billionen Token entspricht der Struktur, die den ursprünglichen Pepe-Coin ohne jede eigene Infrastruktur über 7 Milliarden Dollar getragen hat.

Analysten halten das Hundertfache oder mehr für möglich, sobald die erwartete Notierung an der Binance-Börse den Token an die volle Tiefe dieses Handelsplatzes anschließt. Für Anleger heißt das, dass ein Einstieg zum heutigen Presale-Preis eine Rendite eröffnen kann, die XRP bei 63 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung nicht mehr liefert. Die Entwicklung bei XRP zeigt in diesem Monat genau dieses Muster, denn der Markt belohnt jene Wallets, die sich vor dem Auslöser positionieren, und nicht jene, die danach kommen.

Fazit zum XRP Kurs und zum Vorverkauf

Die XRP Prognose zeigt einen Token mit echten Auslösern, den seine Größe und die Regulierung bremsen. Jeder Zyklus bringt Wallets hervor, die in der Angst eingestiegen sind und in der Erholung ihre Rendite eingesammelt haben. Ein Vorverkauf bleibt riskant, und niemand sollte mehr einsetzen, als er verlieren kann. Beim Vorverkauf stehen mehr als 10 Millionen Dollar an Zusagen, dazu ein ehemaliger Binance-Experte, der die Entwicklung leitet. Die Notierung trennt jene Wallets, die drin sind, von allen anderen. Mit jeder gefüllten Stufe wird das Fenster schmaler, und Warten kostet am Ende mehr als einen höheren Einstieg.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die XRP Prognose für die kommenden Wochen aus?

Der Kurs dürfte kurzfristig verhalten bleiben, denn die meisten Modelle sehen ihn zwischen 1,06 und 1,13 Dollar, solange 1 Dollar hält.

Was ist Pepeto und warum wird es gerade jetzt genannt?

Pepeto ist ein Presale-Token mit funktionierender Börse, geprüftem SolidProof-Audit und erwarteter Binance-Notierung. Alle Angaben stehen auf pepetocoin.com, und pepetocoin.com zeigt den Stand des Vorverkaufs.