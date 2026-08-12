Der Netzwerk-Ausrüster Cisco blickt nach einem überraschend guten Geschäftsjahresende zuversichtlicher auf das erste Quartal als Experten erwartet hatten. Der Umsatz werde bei 18,0 bis 18,2 Milliarden Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) sieht Cisco bei 1,32 bis 1,34 Dollar. Analysten hatten bei beiden Kenngrößen mit weniger gerechnet.Das Unternehmen sieht bei Netzwerken einen Superzyklus im Gange und äußerte sich noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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