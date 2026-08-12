Anzeige / Werbung

Bitcoin ist am Dienstag unter 64.000 Dollar gefallen, nachdem der vierte Anlauf auf 65.000 Dollar gescheitert ist. BTC notiert bei rund 63.900 Dollar und verliert auf Tagessicht 1,6 Prozent. Gleichzeitig nahmen die amerikanischen Fonds in der Vorwoche rund 854 Millionen Dollar auf, den stärksten Wert seit April. Die Bitcoin Prognose steht damit vor einem Widerspruch, denn das Geld fließt, und der Kurs fällt trotzdem. Am Mittwoch kommen die amerikanischen Inflationsdaten, und davor nimmt der Markt Risiko heraus. Große Wallets kaufen ausgerechnet in diese Schwäche hinein. Dieser Beitrag zeigt die entscheidenden Marken, die Zahlen der Fonds und die Rechnung dahinter.

Bitcoin Prognose zwischen Rekordzuflüssen und dem Verkäufer, den niemand erwartet hat

Bitcoin hat 65.000 Dollar an vier Tagen in Folge getestet und keinen Schlusskurs darüber gehalten, wie crypto.news berichtet. Am Dienstag folgte der Rutsch auf 63.900 Dollar samt Auflösung gehebelter Kaufpositionen. Die Bitcoin Prognose hängt jetzt an der Zone zwischen 63.000 und 64.000 Dollar, die zuletzt als Auffanglinie gedient hat. Oberhalb wartet der Bereich um 66.400 Dollar, der seit Juli jeden Ausbruch abgewiesen hat.

Für Bewegung sorgte Strategy, denn das Unternehmen verkaufte 1.690 Bitcoin für rund 108,6 Millionen Dollar und kaufte davon eigene Vorzugsaktien zurück. In diesem Jahr hat die Firma Bitcoin für 432 Millionen Dollar abgegeben und seit sieben Wochen nichts mehr zugekauft, wie CaptainAltcoin zeigt. Die Institutionen kaufen also weiter, während der größte Firmenhalter des Marktes verkauft.

Analysten sehen im Wochenchart Ähnlichkeiten zum Boden von 2022, getragen von der Zone zwischen 60.000 und 65.000 Dollar. Selbst wenn diese Rechnung aufgeht, sind es bis 70.000 Dollar rund zehn Prozent, und dafür muss ein Markt von 1,27 Billionen Dollar in Bewegung geraten. Genau diese Rechnung schiebt einen Teil des Geldes derzeit woandershin.

Warum Pepeto Kapital anzieht, während die Bitcoin Prognose an 65.000 Dollar hängt

854 Millionen Dollar frisches Kapital haben Bitcoin in einer Woche nicht über 65.000 Dollar gehoben. Diese Rechnung führt Käufer zu Projekten, bei denen dieselbe Summe ganz anders wirkt. Genau dort steht derzeit Pepeto, und der Vorverkauf zieht Geld an.

Pepeto ist mehr als ein Meme-Coin, weil das Projekt echte Handelswerkzeuge auf den Markt bringt. Dazu gehören die gebührenfreie Börse PepetoSwap und eine Cross-Chain-Bridge, die Token ohne weitere Kosten zwischen verschiedenen Blockchains bewegt. Der Vorverkauf läuft noch, doch Pepeto hat bereits mehr als 10,38 Millionen US-Dollar von Wallets eingesammelt, die hier das nächste große Listing eines Meme-Coins sehen. Hinter dem Projekt steht ein Mitgründer von Pepe, und das wiegt schwer, weil es Pepeto mit dem Team hinter einem der größten Meme-Coins der Kryptogeschichte verbindet.

Die Website von Pepeto zeigt, wie der Vorverkauf an Tempo gewinnt, weil sich jede Stufe schneller füllt als die davor. PepetoSwap streicht die Handelsgebühren, die anderswo an den Erträgen nagen, und die Bridge verschiebt Werte in Sekunden zwischen den Ketten. Das sind funktionierende Werkzeuge, die Pepeto von Meme-Coins trennen, die nichts außer einem Namen liefern. SolidProof hat den gesamten Code des Vertrags geprüft und bestätigt, bevor der Vorverkauf öffnete, und deshalb gilt dieser Vorverkauf als sicher. Käufer treffen damit auf eine unabhängig geprüfte Grundlage, bevor sie Geld in den Vorverkauf geben.

Pepeto hat eine Gesamtmenge von 420 Billionen Token bei einem Preis von 0,000000188 US-Dollar je Token. Dieser Einstieg besteht nur, solange der Vorverkauf offen ist, und die erwartete Notierung an Binance setzt danach einen neuen Kurs. Genau diese Mischung aus Meme-Kraft, funktionierenden Werkzeugen und einer nahenden Notierung hat in früheren Zyklen die größten Gewinne für frühe Käufer ausgelöst, und Pepeto trifft heute auf dieselbe Ausgangslage. Auf der Website von Pepeto steht dieser Einstieg noch offen.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt an 65.000 Dollar gebunden, und jeder Schritt nach oben bewegt Billionen an Marktwert. Pepeto startet dieselbe Bewegung von einer viel kleineren Basis. Das Projekt hat mehr als 10,38 Millionen US-Dollar eingesammelt, während der Markt in Angst verharrte, und jeder Zyklus hat Käufer hervorgebracht, die in dieser Phase gekauft haben. So wie PEPE und FLOKI aus Memes Marken im Milliardenbereich gemacht haben, hat derselbe Pepe-Mitgründer Pepeto mit einer Börse, einer Bridge und einer erwarteten Notierung an Binance aufgebaut. Daraus entsteht der Unterschied zwischen den Wallets, die jetzt Positionen aufbauen, und denen, die die Zahlen später nur nachlesen. Wer dieses Fenster zufallen lässt, trifft womöglich die teuerste Entscheidung dieses Zyklus.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose für den restlichen August 2026?

Die Bitcoin Prognose reicht von 63.000 bis 66.400 Dollar. Entscheidend bleibt die Marke von 65.000 Dollar, denn darunter droht die Zone um 63.000 Dollar.

Was unterscheidet Pepeto von anderen Meme-Coin-Vorverkäufen?

Pepeto liefert PepetoSwap und eine Cross-Chain-Bridge, geprüft durch SolidProof und gebaut von einem Mitgründer von Pepe. Mehr als 10,38 Millionen US-Dollar stehen bereits im Vorverkauf, nachzulesen auf der offiziellen Pepeto-Website.