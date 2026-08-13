Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der Marktführer im Bereich programmierbarer Low-Power- und Plattform-Firmware, gab heute bekannt, dass Lattice auf dem OCP Global Summit 2026 eine Keynote halten wird. Ford Tamer, President und CEO von Lattice Semiconductor, wird gemeinsam mit Sanjoy Maity, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs AMI bei Lattice Semiconductor, auf der Bühne stehen. Gemeinsam werden sie den wachsenden Bedarf an einem gemeinsamen Verwaltungs- und Kontrollmodell für KI und Recheninfrastruktur erörtern und darüber sprechen, wie die OCP-Community zusammenarbeiten kann, um diese Vision mit bestehenden offenen Technologien zu verwirklichen. Die Keynote findet am Dienstag, dem 13. Oktober 2026, um 10:00 Uhr PT im San Jose Convention Center (SJCC), South Hall, in San Jose, Kalifornien, statt.

Der OCP-Gipfel ist die führende Veranstaltung, die die zukunftsorientiertesten Köpfe im Bereich der Entwicklung offener IT-Ökosysteme zusammenbringt. Der Gipfel bietet der OCP-Community aus aller Welt eine einzigartige Plattform, um Erkenntnisse auszutauschen, Partnerschaften zu pflegen und bahnbrechende Fortschritte im Bereich offener Hardware und Software zu präsentieren. Auf dem Global Summit 2026 werden Branchenführer, Forscher und Pioniere aus der Open-Community an dynamischen Dialogen, aufschlussreichen Workshops und interaktiven technischen Sitzungen teilnehmen.

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Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer Bausteine mit geringem Stromverbrauch und Plattform-Firmware. Wir lösen die Herausforderungen unserer Kunden vom Edge bis zur Cloud in den wachsenden Märkten für Rechenleistung, Kommunikation, Industrie und Embedded-Systeme. Durch die Ergänzung um die branchenführenden, siliziumneutralen Plattform-Firmware- und Infrastruktur-Management-Lösungen von AMI bietet Lattice nun die branchenweit umfassendste Plattform für sicheres Management und Steuerung von Cloud- und KI-Rechenzentrumsinfrastrukturen. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen es unseren Kunden, ihre Innovationskraft schnell und einfach zu entfalten, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen. Weitere Informationen zu Lattice finden Sie unter www.latticesemi.com. Folgen Sie uns außerdem auf LinkedIn, X, YouTube, Facebook, WeChat sowie Weibo.

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