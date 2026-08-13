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Der Auslöser, auf den der gesamte Markt gewartet hat, ist da, und XRP steht trotzdem bei 1,01 Dollar. Der Preisauftrieb in den Vereinigten Staaten schwächte sich im Juli auf 3,4 Prozent ab. Für die XRP Prognose war dieser Termin der wichtigste des Monats. Einen Tag zuvor war der Kurs erstmals seit November 2024 unter einen Dollar gerutscht, während große Adressen 380 Millionen Token einsammelten. Dieser Widerspruch zwischen ruhigem Kurs und aktiven Walen prägt das Bild gerade stärker als jede Chartlinie. Die Daten darunter erzählen eine andere Geschichte als der Kurs.

XRP Prognose zwischen 1,00 und 1,06 Dollar, während der Auslöser bereits verpufft ist

XRP notiert bei 1,01 Dollar, 1,36 Prozent über dem Vortag und 4,38 Prozent unter der Vorwoche. Der Bericht brachte 3,4 Prozent im Jahr und 0,1 Prozent im Monat, die Kernrate 2,5 Prozent. Diese Punktlandung nahm der XRP Prognose ihren Antrieb, denn ein Ergebnis im Rahmen bewegt keine Kurse. Laut CoinDCX liegt der 20 Tage Durchschnitt bei 1,0843 Dollar und der 50 Tage Durchschnitt bei 1,1165 Dollar, beide deckeln jeden Erholungsversuch.

Darunter läuft eine zweite Bewegung, denn große Adressen kauften in einer Woche über 380 Millionen Token und halten nun rund 13 Prozent des Gesamtangebots. Laut crypto.news stammen 91 Prozent der Abflüsse von Binance von Großanlegern, der höchste Wert seit 2024. Die Zuflüsse in die amerikanischen XRP ETFs brachen dagegen auf 1,01 Millionen Dollar ein, nach 14,86 Millionen in der Vorwoche.

Über 1,06 Dollar liegt die entscheidende Hürde, doch der Senat hat die Abstimmung über den CLARITY Act auf September verschoben, und bis dahin fehlt der nächste Auslöser. Wer darauf nicht warten will, sucht einen Einstieg, dessen Rechnung längst ohne fremde Genehmigung läuft.

Pepeto rückt in den Fokus, während die XRP Prognose ohne Auslöser bleibt

Ein Markt, der auf seinen eigenen Auslöser nicht mehr reagiert, schickt Kapital dorthin, wo kein Termin aus Washington nötig ist. Denn ein Kurs mit mehreren Durchschnittslinien über sich bewegt sich selbst dann kaum, wenn die erwartete Nachricht eintrifft. XRP hängt von der SEC und vom Senat ab, Pepeto hängt dagegen von einer Rechnung ab, die bereits läuft.

Die Swap Technologie von Pepeto arbeitet über mehrere Blockchains hinweg und entfernt jede Gebühr aus einer Übertragung zwischen zwei Ketten. Das verändert die Ausgangslage, weil das Volumen, das durch das Protokoll fließt, auf eine feste Menge von 420 Billionen Token trifft. Nichts fängt diesen Druck ab außer der reinen Nachfrage. Wöchentliche Verbrennungen verkleinern diese Menge dauerhaft weiter. Wenn das erwartete Binance Listing die Nachfrage einer großen Börse auf dieses verkleinerte Angebot treffen lässt, folgt der Kurs dem Druck, und dieser Druck hat in vergleichbaren Fällen nur in eine Richtung gewirkt.

Der Risikoscanner PepetoAI bewertet eine Position, bevor sie den Händler etwas kostet. Der Vorverkauf gilt als abgesichert, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf überhaupt geöffnet wurde. Hinter dem Projekt steht der Kopf hinter dem ursprünglichen Pepe Token gemeinsam mit einem früheren Binance Fachmann, der schon oft gesehen hat, wie ein Listing den Preis eines Projekts in dieser Phase neu setzt. Bei 0,000000188 Dollar haben bereits 10,38 Millionen Dollar diesen Weg gewählt.

Die XRP Prognose braucht einen Auslöser von außen, Pepeto trägt seinen Auslöser bereits in sich. Während XRP auf Abstimmungen im Senat und auf Entscheidungen der Notenbank wartet, haben die Wallets hinter diesen 10,38 Millionen Dollar einen Einstieg gewählt, der keine Erlaubnis aus Washington benötigt. Die Diskussion um XRP ist real. Die Rechnung des Vorverkaufs wartet nicht darauf, dass sie geklärt wird.

Fazit

Der Auslöser ist eingetroffen, und XRP steht danach fast genau dort, wo es vorher stand. Doch die Einstiege, die aus kleinen Positionen große Vermögen gemacht haben, warteten nie auf die Schlagzeile. Es waren die Wallets im Vorverkauf, die sich bewegten, bevor das Listing den Preis veränderte. Frühe Pepe Anhänger sahen Bruchteile eines Cents zu fünf Milliarden Dollar Bewertung werden, während der Markt noch Nachrichten las. Und DOGE Besitzer machten aus Kleingeld ein Vermögen, bevor Dogecoin für jeden ein Begriff war. Dieser Text zur XRP Prognose ist der, den Nachzügler später gern früher gelesen hätten, solange der Vorverkauf noch offen war und das Listing das Fenster noch nicht geschlossen hatte.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie lautet die XRP Prognose nach dem Inflationsbericht?

XRP bleibt zwischen 1,00 und 1,06 Dollar, weil der Bericht mit 3,4 Prozent genau im Rahmen lag.

Warum taucht Pepeto in Suchanfragen zu XRP auf?

Pepeto taucht dort auf, weil Vorverkaufsmechanik und erwartetes Binance Listing ein Größenverhältnis schaffen, das XRP bei einem Dollar nicht mehr abbilden kann. Der Vorverkauf läuft auf der offiziellen Pepeto-Website.