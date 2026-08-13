Die Moody's Corporation (NYSE:MCO) gab heute bekannt, dass Keith Demmings mit Wirkung zum 1. November 2026 in den Vorstand des Unternehmens gewählt wurde.

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Herr Demmings, 54, ist derzeit Präsident und Vorstandsvorsitzender von Assurant, Inc., einem börsennotierten Unternehmen, das in Zusammenarbeit mit weltweit führenden Marken vernetzte Geräte, Wohnräume, Kraftfahrzeuge und gewerbliche Ausrüstung absichert und betreut eine Position, die er seit Januar 2022 innehat. Seit diesem Zeitpunkt ist er zudem Mitglied des Verwaltungsrats von Assurant. Vor seiner Ernennung zum Chief Executive Officer war Herr Demmings von 2021 bis 2022 als Präsident von Assurant tätig und leitete dort alle Geschäftsbereiche, darunter "Global Lifestyle" und "Global Housing". Zuvor war er von 2016 bis 2021 als Executive Vice President und President des Geschäftsbereichs "Global Lifestyle", von 2015 bis 2016 als Executive Vice President und President des Geschäftsbereichs "Global Markets" sowie von 2013 bis 2015 als Executive Vice President und President des Geschäftsbereichs "International" tätig, wobei er für die internationalen Aktivitäten von Assurant in verschiedenen Regionen verantwortlich war.

Seit seinem Eintritt in das Vorgängerunternehmen von Assurant im Jahr 1997 hatte Herr Demmings Führungspositionen mit zunehmender Verantwortung inne, darunter die des Präsidenten für Kanada. Während seiner fast drei Jahrzehnte bei dem Unternehmen leitete er Geschäftsbereiche in Nordamerika, Asien, Europa und Lateinamerika und war dabei für die Strategie, die finanzielle Leistungsfähigkeit sowie das Wachstum sowohl der internationalen als auch der inländischen Geschäftsbereiche verantwortlich. Er erwarb einen Bachelor of Commerce an der University of Victoria.

"Wir freuen uns, Keith im Vorstand von Moody's willkommen zu heißen", sagte Vincent Forlenza, Chairman der Moody's Corporation. "Keiths bewährte Führungsqualitäten, seine weltweite operative Erfahrung und sein fundiertes Fachwissen im Versicherungswesen werden für den Vorstand eine enorme Bereicherung darstellen. Da die Versicherungsbranche weiterhin eine entscheidende Rolle dabei spielt, Unternehmen und Gemeinden beim Risikomanagement zu unterstützen, wird Keiths Perspektive den Fokus von Moody's ergänzen, Kunden mit Daten, Erkenntnissen und Lösungen zu stärken, damit sie sich in einer zunehmend komplexen Welt zurechtfinden können. Wir freuen uns auf seine Beiträge, während Moody's weiterhin Innovation und langfristiges Wachstum vorantreibt."

ÜBER MOODY'S CORPORATION

In einer Welt, die von immer stärker vernetzten Risiken geprägt ist, helfen die Daten, Erkenntnisse und innovativen Technologien von Moody's (NYSE:MCO) den Kunden, eine ganzheitliche Sicht auf ihre Welt zu entwickeln und Chancen zu erschließen. Mit einer umfassenden Erfahrung auf den globalen Märkten und einer vielfältigen Belegschaft von etwa 16.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern bietet Moody's seinen Kunden die umfassende Perspektive, die sie benötigen, um selbstbewusst zu handeln und erfolgreich zu sein.

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