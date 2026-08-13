XRP Prognose 2026, warum XRP nach dem Sturz unter einen Dollar bei 1,02 Dollar festhängt

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XRP ist am 11. August 2026 zum ersten Mal seit zwei Jahren unter die Marke von einem Dollar gefallen. Bei knapp 0,99 Dollar drehte der Kurs und steht nun wieder bei rund 1,02 Dollar. Fast eine Milliarde Token liegt gleichzeitig in den Depots der amerikanischen Spot-ETFs und ist für den Markt gesperrt. Genau dieser Widerspruch macht die XRP Prognose so schwierig. Die Fonds haben seit November 2025 mehr als 1,5 Milliarden Dollar eingesammelt, doch die frischen Zuflüsse sind fast versiegt. Ripple schiebt im selben Zeitraum Monat für Monat neue Token aus dem Treuhandkonto in den Markt.

XRP Prognose zwischen gesperrten ETF-Beständen und der Abstimmung im September

Die amerikanischen Spot-ETFs halten rund 930 Millionen XRP, die verwahrt werden und dem Markt nicht zur Verfügung stehen. Das klingt nach Knappheit, entspricht aber nur etwa 1,5 Prozent der umlaufenden 62,5 Milliarden Token, wie 24/7 Wall St vorrechnet. Die Zuflüsse sind von 650 Millionen Dollar im November 2025 auf rund eine Million Dollar im August 2026 eingebrochen. Ripple gibt dagegen jeden Monat etwa 300 Millionen Token frei, was beim aktuellen Kurs rund 300 Millionen Dollar an Nachfrage binden würde.

Auf Wochensicht steht ein Minus von gut fünf Prozent, während Bitcoin, Ether und BNB zulegten. JPMorgan und Standard Chartered halten monatliche Zuflüsse von 667 Millionen Dollar für möglich, sobald der CLARITY Act steht. Das Gesetz liegt aber weiter im Senat, eine erste Abstimmung ist frühestens für den 15. September angesetzt und braucht 60 Stimmen.

Hält XRP die Dollarmarke, öffnet ein Tagesschluss über 1,10 Dollar den Weg zu 1,18 und 1,30 Dollar, wie CoinGabbar vorrechnet. Darunter verschiebt sich die XRP Prognose Richtung 0,92 Dollar. Wer diese Rechnung zu Ende denkt, sucht die großen Bewegungen dieses Zyklus längst woanders.

Pepeto rückt in den Blick, während die XRP Prognose auf Washington wartet

930 Millionen gesperrte Token bewegen nichts, weil ihnen 62,5 Milliarden gegenüberstehen. Genau diese Rechnung kippt, wenn ein Markt noch klein genug ist, dass Nachfrage sofort durchschlägt. Jeder Zyklus bestraft die Anleger, die auf ein weiteres Signal warten, und das größte Signal kommt gerade nicht aus dem Senat. Es kommt aus einem Vorverkauf, der 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat, während XRP in derselben Spanne verharrte wie vor drei Monaten.

Pepeto räumt die Hürden aus dem Weg, die zwischen einem Trade und seinem Ergebnis stehen. Die Tauschfunktion über mehrere Blockchains verarbeitet Volumen ohne Gebühren, sodass Kapital ohne Reibung einsteigt. Es trifft dort auf eine fest begrenzte Menge von 420 Billionen Token, die durch wöchentliche Verbrennungen schrumpft. Die Nachfrage nimmt zu, das Angebot geht zurück, und aus dieser Spannung entsteht die eigentliche Mechanik. Das ist der Motor des Projekts.

PepetoAI bewertet das Risiko jeder Position, bevor ein Token den Besitzer wechselt, und liefert eine Einschätzung in Echtzeit, die ein Schwergewicht mit über 60 Milliarden Dollar Marktwert nicht bietet. Abgesichert ist der Vorverkauf, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und freigegeben hat, bevor der erste Käufer einsteigen konnte. Die Roadmap steuert derselbe Kopf, der den ursprünglichen Pepe Token entworfen hat, und den Weg zur Börsennotierung plant ein Entwickler aus der Handelsinfrastruktur von Binance.

Er war an Bord, bevor die Summe im Vorverkauf die achtstellige Marke überschritt. Bei 0,000000188 Dollar füllt sich der Vorverkauf, weil viele Käufer dasselbe Muster erkennen, das aus 2.000 Dollar in Dogecoin auf dem Höhepunkt fast 1,5 Millionen Dollar gemacht hat. Die erwartete Notierung an Binance rückt näher, und wer jetzt einsteigt, sichert sich einen Preis, den es nach dem Handelsstart nicht mehr geben wird.

Fazit

Die XRP Prognose hängt weiter an einem Termin im Senat und an der Verteidigung der Dollarmarke. Wer Bewegung sucht, schaut dorthin, wo die Zahlen noch klein sind. Die Käufer, die jetzt bei Pepeto einsteigen, erinnern an die frühen Dogecoin-Positionen, und die 10,38 Millionen Dollar bei schrumpfendem Angebot zeigen, womit sie rechnen. XRP wartete auf Washington, und Washington kam nicht. Die Positionen zum Vorverkaufspreis sind die, an die man sich nach der erwarteten Notierung an Binance erinnert. Wer weiter auf ein Signal wartet, schreibt dieselbe Geschichte, die jeder Zyklus für die Seite bereithält, die nur zugesehen hat, während der Einstieg noch Bruchteile eines Cents kostete.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie sieht die XRP Prognose für August 2026 aus?

Vorsichtig. Nach dem Tief bei 0,99 Dollar notiert XRP bei rund 1,02 Dollar. Über 1,10 Dollar öffnet sich der Weg zu 1,18 Dollar, darunter droht 0,92 Dollar.

Ist Pepeto ein stärkerer Einstieg als XRP auf dem aktuellen Niveau?

Pepeto bietet Vorverkaufspreise mit gebührenfreien Werkzeugen und wöchentlichen Verbrennungen und baut damit eine Nachfrage auf, die ein Token mit über 60 Milliarden Dollar Marktwert nicht erzeugen kann. Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.