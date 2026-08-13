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Die USA meldeten am Mittwoch eine Jahresinflation von 3,4 Prozent für Juli, die Kernrate fiel auf 2,5 Prozent. Der Bitcoin Kurs stand kurz nach der Veröffentlichung bei rund 64.030 Dollar und damit 0,4 Prozent unter dem Vortag. Warum bewegt eine fallende Inflation den größten Coin des Marktes nicht mehr? Schon in der Vorwoche flossen 853,54 Millionen Dollar in die ETFs, ohne den Kurs über 65.000 Dollar zu heben. Dieser Beitrag ordnet die Zahlen des Handelstages ein und benennt die Marken, an denen sich alles entscheidet. Und er zeigt, wohin das Kapital geht, das auf diese Trägheit nicht mehr wartet.

Bitcoin Kurs zwischen ETF-Rekordwoche und dem Inflationsbericht

Der Bitcoin Kurs lag um 8.45 Uhr New Yorker Zeit bei 64.029 Dollar, 0,38 Prozent unter dem Vortag und 0,6 Prozent unter der Vorwoche. Früher in der Sitzung drückten Zwangsliquidationen den Kurs bis 63.200 Dollar, bevor die Käufer 64.000 Dollar zurückholten. Damit liegt Bitcoin rund 49 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.198 Dollar aus dem Oktober 2025.

Das Arbeitsministerium meldete für Juli einen Preisanstieg von 0,1 Prozent nach einem Rückgang von 0,4 Prozent im Juni. Beide Werte trafen die Erwartungen fast genau, weshalb der große Ausschlag ausblieb. Die Wohnkosten trugen zwei Drittel des Anstiegs, und die Energiepreise liegen trotz eines Rückgangs von 1,5 Prozent noch 14,7 Prozent über dem Vorjahr. Solange das so bleibt, hat die Fed keinen Grund zur Eile.

Zuvor hatten die Spot-ETFs bis zum 7. August 853,54 Millionen Dollar angezogen, den höchsten Wochenwert seit Mitte April, wie CoinDesk berichtet. Am 10. August flossen dann 144,67 Millionen Dollar ab, und Strategy verkaufte 1.690 Bitcoin zu einem Schnitt von 64.262 Dollar, wie crypto.news meldet. Für Anleger heißt das, dass selbst gute Nachrichten den Bitcoin Kurs nur um wenige Prozent bewegen, weil über eine Billion Dollar Bewertung jede Bewegung verschluckt.

Pepeto, wo Kapital landet, wenn der Bitcoin Kurs gute Nachrichten verschluckt

Wo eine Billion Dollar Bewertung jede gute Nachricht verschluckt, sucht Kapital die Stelle, an der eine einzige Nachricht noch alles verändern kann. Genau dort steht Pepeto, und was dort gebaut wurde, lässt sich Punkt für Punkt nachprüfen. Pepeto ist kein Vorverkauf, der darauf wartet, dass Aufmerksamkeit den Kurs trägt. Der Pepe-Mitgründer dahinter hat die Werkzeuge zuerst gebaut, und genau diesen Unterschied hat das Kapital bemerkt.

PepetoSwap ist eine funktionierende Börse für Meme-Coins, die an eine Brücke zwischen den Ketten angeschlossen ist. Ein Token auf einer unterstützten Blockchain erreicht damit Händler auf jedem anderen Netzwerk. Hohe Gebühren und die zwielichtigen Brücken von Drittanbietern, die im letzten Zyklus ausgenutzt wurden, entfallen dabei vollständig. Über beiden liegt ein Risiko-Scorer, der Probleme in neuen Token meldet, bevor jemand sie handelt.

Der Einstieg gilt als sicher, weil SolidProof den kompletten Programmcode vor dem Start des Vorverkaufs vollständig überprüft und freigegeben hat. Swap, Brücke und Sicherheitsprüfung liegen damit auf einer einzigen Plattform, die liefert, was die meisten Meme-Coin-Projekte nur auf einer Roadmap versprechen. Dieses fertige Produkt ist der Grund, warum der Vorverkauf bereits 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat. Wallets, die ihre Hausaufgaben machen, sehen, was ein erwartetes Binance-Listing für alle bedeutet, die vorher positioniert sind.

Die Gesamtmenge steht fest bei 420 Billionen Token. Ein Mitgründer, der schon einmal geliefert hat, Werkzeuge, die heute funktionieren, und ein Listing, das noch bevorsteht, ergeben eine Ausgangslage, die in einem Zyklus selten zweimal entsteht. Beim aktuellen Einstieg von 0,000000188 Dollar trennt die Notierung die Wallets, die gehandelt haben, von allen, die später den Börsenpreis zahlen. Bei Pepeto ist dieser Preis weiterhin abrufbar, und das Fenster wird mit jedem Tag kleiner.

Fazit

Der Bitcoin Kurs bleibt an Inflationsdaten und ETF-Flüsse gebunden. Genau darin liegt der Unterschied zu einem Vorverkauf ohne einen einzigen Handelstag. Wer Bitcoin bei 1.000 Dollar kaufte, war schlicht früher da als die Menge, und dieselbe Lücke steht heute rund um Pepeto offen. Ein Pepe-Mitgründer hat eine funktionierende Börse mit einer Brücke zwischen den Ketten gebaut, und ein erwartetes Binance-Listing steht noch aus. Wer jetzt einsteigt, steht auf der Seite, die vor dem Listing positioniert ist. Sobald die Notierung startet, zahlt jede neue Wallet den Börsenpreis, und dieser Einstieg ist endgültig weg.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie sieht der Bitcoin Kurs nach den Inflationsdaten aus?

Der Bitcoin Kurs liegt bei rund 64.030 Dollar, der nächste Widerstand bei 65.500 Dollar, die Unterstützung bei 62.500 Dollar.

Warum steigen Wallets während einer Bitcoin-Rally in Pepeto ein?

Weil die Börse des Pepe-Mitgründers vor dem erwarteten Binance-Listing bereits 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat und der Code von SolidProof geprüft wurde. Der Vorverkauf läuft weiter über die offizielle Pepeto-Website.