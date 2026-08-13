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Der Bitcoin Kurs notiert am 12. August 2026 bei rund 63.600 US-Dollar, und das trotz eines Inflationsberichts, auf den der Markt wochenlang gewartet hatte. Der US-Verbraucherpreisindex traf mit 3,4 Prozent exakt die Erwartung, nach 3,5 Prozent im Juni. BTC hielt sich kurz über 64.000 US-Dollar und rutschte danach wieder zurück. Bemerkenswerter als diese Bewegung ist, was die Zahl mit den Zinswetten gemacht hat. Vor dem Termin standen Pause und Zinserhöhung im September fast bei 50 zu 50, danach lagen sie bei rund 60 zu 40. Vor einem Monat sah der Markt die Wahrscheinlichkeit einer Pause noch bei lediglich 30 Prozent.

Bitcoin Kurs nach dem Juli-CPI, zwischen ETF-Strömen und einer gescheiterten Abspaltung

Die Gesamtinflation stieg im Monatsvergleich um 0,1 Prozent und lag im Jahresvergleich bei 3,4 Prozent. Laut CoinDesk ist die Inflation für eine Entwarnung der Fed dennoch zu hoch, denn die Energiepreise in den USA liegen rund 15 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Märkte preisen nun etwa 60 Prozent für eine Zinspause im September und 40 Prozent für einen Schritt um 25 Basispunkte.

Der Kurs bewegt sich seit fünf Wochen zwischen 62.000 und 66.000 US-Dollar, mit einem Tagestief von 63.204 und einem Hoch von 64.400 US-Dollar. Strategy verkaufte laut finanzen.net erneut 1.690 Bitcoin zu 63.957 US-Dollar und damit klar unter der eigenen Kostenbasis von 75.419 US-Dollar je Coin. Verkäufe unter der Kostenbasis zeigen den Druck auf ein Geschäftsmodell, das auf steigende Kurse angewiesen ist. Auf der anderen Seite sammelten die US-Spot-ETFs zwischen dem 3. und 7. August rund 865 Millionen US-Dollar ein, davon allein 693,5 Millionen bei BlackRock.

Am 10. August folgte ein Abfluss von 144,6 Millionen US-Dollar, am 11. August kehrten 4,9 Millionen zurück. Auch die Abspaltung nach BIP 110 änderte nichts, denn die Minderheitskette schaffte in acht Stunden zwei Blöcke gegen 48 der Hauptkette. Die Unterstützung liegt bei 64.000 US-Dollar, der nächste Widerstand bei 67.200 US-Dollar. Bei 1,31 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung bewegt selbst ein Inflationsbericht diesen Markt nur um wenige Prozent.

Wo der Bitcoin Kurs an seiner Größe scheitert, setzt Pepeto an

Für diese Trägheit gibt es keine Lösung im Chart, wohl aber einen Markt, in dem eine einzelne Nachricht noch den ganzen Kurs bewegt. Genau dort steht Pepeto, ein Presale, für den noch keine Börse einen Preis gestellt hat. Was hier zählt, ist nicht die Erzählung um das Projekt, sondern die Technik, die heute schon im Betrieb läuft.

Hier entsteht der eigentliche Trade dieses Zyklus. Die gebührenfreie Cross-Chain-Swap-Engine nimmt jeden Cent an Kosten aus jeder Transaktion heraus. Das Volumen fließt dadurch sauber in das Ökosystem und trifft dort auf ein Angebot, das zu keinem Zeitpunkt wächst. Eine feste Obergrenze von 420 Billionen Token und wöchentliche Burns verdichten den Rest zu einer Enge, die kein Market Maker auflösen kann. Jeder verbrannte Token ist dauerhaft aus dem Umlauf verschwunden.

Jede neue Wallet, die über den Pepeto-Presale dazukommt, erhöht den Kaufdruck gegen einen Umlauf, der nur kleiner wird. Die Nachfrageseite verbreitert sich damit Woche für Woche, während die Angebotsseite im selben Takt enger wird. Dieser Druck fließt direkt in PepetoAI, das Risiken über die gesamte Laufzeit jeder Position bewertet. Wer eine Position hält, weiß dadurch genau, worauf er sich einlässt, bevor überhaupt Kapital bewegt wird.

Sicherheit entsteht hier nicht durch Zusagen, sondern durch die Prüfung von SolidProof, die den vollständigen Code bestätigte, bevor der erste Dollar in den Presale floss. Swap-Engine, Bridge und das Risikowerkzeug stehen damit auf verifiziertem Code, den der Architekt hinter dem ursprünglichen Pepe-Token gemeinsam mit einem früheren Binance-Experten gebaut hat. Der Presale-Preis von 0,000000188 US-Dollar verschwindet in dem Moment, in dem das erwartete Binance-Listing das Börsenvolumen öffnet. Neu bewertet wird dann genau das, was 10,38 Millionen US-Dollar an bisheriger Nachfrage bereits gezeigt haben.

Fazit

Der Bitcoin Kurs bleibt an CPI-Werten, ETF-Strömen und der Zinsfrage im September gebunden. Bei 1,31 Billionen US-Dollar Bewertung entstehen die größten Einstiege dieses Zyklus jedoch außerhalb dieser Debatte. Sie entstehen im Presale-Fenster, bevor ein Listing wochenlanges Warten in ein einziges Neubewertungsereignis presst. Als Shiba Inu 2020 startete, wuchs eine Position von 1.000 US-Dollar auf über eine Million, ohne Audit, ohne Swap-Engine und ohne Börsenbestätigung. Pepeto bringt alle drei Punkte mit, dazu wöchentliche Burns auf einem festen Angebot und ein näher rückendes Binance-Listing. Sobald dieses Listing live geht, gehört der Presale-Preis der Vergangenheit an, und die stärksten Einstiege dieses Zyklus sind nicht die, über die nur nachgedacht wurde.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum gilt Pepeto derzeit als starker Presale-Einstieg?

Pepeto gilt als stark, weil 10,38 Millionen US-Dollar an Nachfrage und ein näher rückendes Binance-Listing strukturelle Nachfrage erzeugen, bevor eine Börse einen Preis stellt. Das SolidProof-Audit sicherte jeden Vertrag ab, bevor der Presale öffnete. Alle Angaben finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.