Dass sich Industrie und Logistik binnen weniger Jahre zu völlig klimaneutralen Branchen wandeln, war immer schon illusorisch - unterschiedliche Voraussetzungen bei Unternehmen und Märkten machen eine derartige Bilderbuch-Transformation unwahrscheinlich. Die Realität in Europa zeigt, dass viele ambitionierte Pläne der Industrie ins Stocken geraten. Die Gründe: Investoren zögern oder Genehmigungen lassen auf sich warten. Mancherorts fehlt es auch an Wasserstoff-Leitungen. Doch es gibt praktische Übergangslösungen, etwa im Bereich der Mobilität. Wir geben Einblicke und beleuchten insbesondere eine vielversprechende Entwicklung in Südostasien.Den vollständigen Artikel lesen ...
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