Explorationsziel wächst...: 481 Meter mineralisiert - schlummert hier ein Gold-Antimon-Gigant mit bis zu 4,6 Mio. Unzen AuEq?

Anzeige / Werbung

Das konzeptionelle Explorationsziel umfasst 3,0 bis 4,6 Mio. Unzen AuEq. SDDSC235 liefert Hinweise auf die Verbindung von Christina mit Golden Dyke; das 200-km-Bohrprogramm läuft.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-/Marketingberatervertrag mit Southern Cross Gold Consolidated Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 13. August 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin · Informationsstand: 10. August 2026 ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8) verbindet bei seinem zu 100% kontrollierten "Sunday Creek'-Projekt zwei Rohstoffthemen, die 2026 erneut strategische Aufmerksamkeit erhalten: Gold und Antimon.

Nach zwei Monaten mit Abflüssen kehrten Anleger im Juli in goldbesicherte ETFs zurück: Weltweit flossen netto 3 Mrd. USD zu, die Bestände stiegen um 23 Tonnen auf 4.068 Tonnen. Parallel hat Australien Antimon neben Gallium und Seltenen Erden als eines der ersten Schwerpunktminerale seiner 1,2 Mrd. AUD schweren Critical Minerals Strategic Reserve ausgewählt.

Quelle: World Gold Council, Gold ETF Flows: July 2026. Stand 31. Juli 2026; eigene Darstellung

Für "Sunday Creek' macht diese Kombination das Marktumfeld relevant. Der Kern der aktuellen Investmentthese ist jedoch die Geologie: Am 4. August veröffentlichte Southern Cross Gold Consolidated (WKN: A40QY8) ein erweitertes Explorationsziel - wenige Tage nach einem Bohrloch, das nach Unternehmensinterpretation "Christina' mit dem "Golden-Dyke'-Korridor verknüpft.

Konzeptionelles Explorationsziel: 3,0 bis 4,6 Mio. Unzen AuEq!

Das aktualisierte Explorationsziel umfasst 10,4 bis 11,9 Mio. Tonnen mit 8,9 bis 12,1 g/t AuEq und entspricht damit einer Bandbreite von 3,0 bis 4,6 Mio. Unzen AuEq. Darin enthalten sind nach Unternehmensberechnung 2,5 bis 3,9 Mio. Unzen Gold sowie 63.000 bis 95.000 Tonnen Antimon.

Quelle: Southern Cross Gold

Die Schätzung bezieht sich auf "Christina', "Golden Dyke', "Rising Sun', "Apollo' und "Apollo East' entlang von rund 1.500 m Streichlänge und basiert auf 125 modellierten Aderzügen. Gegenüber dem vorherigen Ziel wurden damit zwei zusätzliche "Prospects' einbezogen und die erfasste Streichlänge von 1.020 m auf mehr als 1.500 m erweitert.

Die entscheidende Einordnung: Das Explorationsziel ist keine Mineralressource und keine Mineralreserve. Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt sind konzeptionell. Es liegen noch nicht genügend Explorationsarbeiten vor, um eine Mineralressource zu schätzen.

Für die AuEq-Berechnung verwendet Southern Cross die Formel AuEq = Au (g/t) + 2,39 × Sb %). Die Annahmen orientieren sich an "Costerfield' und basieren unter anderem auf 2.500,- USD je Unze Gold, 19.000,- USD je Tonne Antimon sowie historischen Gewinnungsraten von 91% für Gold und 92% für Antimon. Diese Annahmen sind keine Wirtschaftlichkeitsstudie für "Sunday Creek'.

Quelle: Southern Cross Gold. Aktualisiertes Explorationsziel entlang des Sunday-Creek-Korridors.

Das vielleicht stärkste geologische Potenzial liegt im Verhältnis zwischen modelliertem und bislang wenig getestetem Gebiet. Nach Unternehmensangaben erfasst das aktualisierte Explorationsziel weniger als 15% des rund 11 km langen mineralisierten Korridors. Erweiterungen in der Tiefe bleiben unter allen fünf "Prospects' offen. Dieses mögliche zusätzliche Potenzial ist ausdrücklich nicht Teil des Explorationsziels.

SDDSC235: 481 Meter Mineralisierung zwischen "Christina' und "Golden Dyke'!

Die Grundlage für die Erweiterung bei "Christina' lieferte unter anderem Bohrloch SDDSC235. Das 1.405,7 m lange Bohrloch blieb kumuliert rund 800 m in prospektivem Wirtsgestein und durchteufte ab 282,1 m einen sehr breiten mineralisierten Abschnitt von 481 m mit 0,92 g/t AuEq ungeschnitten - davon 0,87 g/t Gold und 0,02% Antimon.

Quelle: Southern Cross Gold

Nach der geologischen Interpretation des Unternehmens setzt der Abschnitt die "Christina'-Mineralisierung bis in den "Golden Dyke'-Korridor fort, anschließend definierte das Bohrloch den prospektiven Korridor bei "Rising Sun' in rund 1.010 m Tiefe. Das ist ein wichtiger Hinweis auf strukturelle Kontinuität, aber kein Beweis für eine durchgehend wirtschaftlich abbaubare Zone über 481 m.

Innerhalb von SDDSC235 wurden 15 Aderzüge geschnitten. Zu den ausgewählten hochgradigen Abschnitten zählen 0,8 m mit 141,0 g/t AuEq, 1,8 m mit 37,2 g/t AuEq einschließlich 0,2 m mit 337,0 g/t AuEq sowie 8,3 m mit 4,8 g/t AuEq. Die höchste Einzelanalyse betrug 496 g/t Gold. Zusätzlich wurden 39,5% Antimon über 0,10 m gemessen.

Quelle: Southern Cross Gold. Schematisches "Golden-Ladder"-Modell von Christina bis Apollo.

Die gemeldeten Intervalle sind Bohrlochlängen. Southern Cross interpretiert die wahren Mächtigkeiten auf ungefähr 40% bis 90% der Probenlängen.

Bohrtempo bleibt hoch - 35 km Kern noch in Bearbeitung!

Mit dem Explorationsziel-Update hat Southern Cross den Arbeitsstand zum 4. August präzisiert. Am Hauptprojekt waren neun Bohrgeräte aktiv, zwei weitere testeten regionale Ziele bis zu 8 km entfernt. Rund 35 km Bohrkern befanden sich nach Unternehmensangaben im Kernlager beziehungsweise Analyselabor und waren noch nicht berichtet. Bis zum ersten Quartal 2027 erwartet das Unternehmen weitere rund 135 km Bohrleistung.

Quelle: Southern Cross Gold. Finanzierter 200-km-Bohr- und Entwicklungsplan.

Explorationsstollen soll die Definition beschleunigen!

Parallel zum Oberflächenprogramm läuft der Bau des genehmigten Explorationsstollens. Ende Juni wurde der erste Entwicklungsschnitt gesprengt. Der primäre Stollen soll rund 680 Meter seitlich bis auf etwa 115 Meter vertikale Tiefe vorgetrieben werden; insgesamt sind ungefähr 1.200 Meter Entwicklung vorgesehen, um untertägige Bohrplattformen einzurichten.

Nach dem im Juni veröffentlichten Unternehmenszeitplan sollen erste Untertagebohrgeräte ab Oktober mobilisiert und der Stollen bis Ende 2026 fertiggestellt werden. Dadurch könnte die Bohrkapazität von elf Oberflächenbohrgeräten auf insgesamt bis zu 24 Oberflächen- und Untertagebohrgeräte steigen. Der Stollen dient der Exploration und Definition der Mineralisierung; er ist keine Genehmigung für einen späteren Minenbetrieb und keine Produktionsentscheidung.

"Redcastle': Zweiter Explorationspfad - vielversprechend, aber deutlich früher!

Rund 64 Kilometer nordnordwestlich von "Sunday Creek' entwickelt Southern Cross mit Redcastle ein zweites Gold-Antimon-Projekt. Die drei Explorationslizenzen umfassen zusammen 7.500 Hektar und liegen sieben Kilometer entlang des Streichens von Alkane Resources' Costerfield-Mine sowie 24 Kilometer östlich von Agnico Eagles Fosterville-Mine.

Quelle: Southern Cross Gold. Lage von Redcastle, "Sunday Creek', Costerfield und Fosterville.

Das erste tiefere Bohrprogramm lieferte bei SDDRE016 am Laura-Ziel mehrere schmale hochgradige Abschnitte, darunter 26,2 g/t Gold über 0,14 Meter und 15,4 g/t Gold über 0,22 Meter. Gold- und Antimon führende Gänge wurden über mehr als 250 Meter vertikale Ausdehnung beobachtet; die wahren Mächtigkeiten werden auf rund 70% bis 85% der Probenlängen geschätzt.

Quelle: Southern Cross Gold, Redcastle-Ergebnisse vom 15. Juli 2026.

Für eine ausgewogene Einordnung ist auch das zweite gemeldete Bohrloch entscheidend: SDDRE017 am Beautiful-Venus-Ziel lieferte niedriggradiges Gold mit einem besten Einzelergebnis von 0,91 g/t über 0,29 Meter. Redcastle befindet sich damit klar in einem frühen Explorationsstadium; die räumliche Kontinuität der schmalen hochgradigen Gänge muss erst durch weitere Bohrungen nachgewiesen werden.

Fazit: Mehr geologische Größenordnung - die nächsten Prüfsteine sind klar!

Southern Cross Gold Consolidated (WKN: A40QY8) hat die "Sunday Creek'-Story innerhalb weniger Wochen auf zwei Ebenen erweitert: SDDSC235 stützt nach Unternehmensinterpretation die geologische Verbindung von Christina mit Golden Dyke; das neue konzeptionelle Explorationsziel beziffert das mögliche Potenzial über fünf Prospects auf 3,0 bis 4,6 Mio. Unzen AuEq.

Der entscheidende nächste Schritt ist jedoch nicht die bloße Vergrößerung eines Explorationsziels, sondern die systematische Umwandlung der geologischen Erkenntnisse in eine belastbare Mineralressourcenschätzung. Die überprüfbaren Meilensteine sind weitere Analyseergebnisse aus dem umfangreichen Kernbestand, der Fortschritt des Explorationsstollens, die geplante Mobilisierung erster Untertagebohrgeräte und schließlich der Nachweis ausreichender geologischer sowie gehaltsbezogener Kontinuität für eine Mineralressourcenschätzung.

Redcastle ergänzt diese Entwicklung um einen zweiten, noch deutlich früheren Explorationspfad. Die bisherigen Ergebnisse zeigen hochgradige Einzelgänge in der Tiefe, aber auch schwächere Bohrungen und damit den für frühe Exploration typischen Ergebnisstreubereich.

Die positive redaktionelle Investmentthese beruht damit auf Explorationsfortschritt, Hinweisen auf strukturelle Kontinuität, wachsender Bohrkapazität und dem strategischen Gold-Antimon-Profil. Gleichzeitig besitzt "Sunday Creek' noch keine Mineralressource, keine Mineralreserve und keine Wirtschaftlichkeitsstudie. Ob und in welchem Umfang das heute konzeptionell ausgewiesene Potenzial belastbar wird, müssen die kommenden Bohrungen und technischen Arbeiten erst zeigen.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und Informationsstand

Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Unternehmensmeldungen vom 29. Juni, 15. Juli, 28. Juli und 4. August 2026 sowie aktuelle Unternehmenspräsentation; World Gold Council: Gold ETF Flows - July 2026, veröffentlicht am 6. August 2026, Datenstand 31. Juli 2026; Australian Department of Industry, Science and Resources: Critical Minerals Strategic Reserve, 12. Januar 2026; BCSC: BC Notice 51-703 und Hinweise zu Promotional Communications; BaFin: Hinweise zu Anlage- und Anlagestrategieempfehlungen. Informationsstand: 10. August 2026.

Methodik und Abgrenzung: Unternehmensmeldungen, technische Offenlegungen und Drittquellen wurden redaktionell gegengeprüft. Es wurden keine eigenen Ressourcen-, Wirtschaftlichkeits-, Unternehmenswert- oder Kurszielmodelle erstellt. Technische Projektinformationen wurden nicht unabhängig vor Ort verifiziert.

Offenlegung, Interessenkonflikte, Risikohinweise und Haftungsausschluss

Art und Auftrag des Inhalts: Diese Veröffentlichung ist eine bezahlte Marketingmitteilung beziehungsweise ein Advertorial im Auftrag von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. SRC swiss resource capital AG unterhält mit Southern Cross Gold Consolidated Ltd. eine entgeltliche, nicht erfolgsabhängige IR-/Marketingbeziehung und vergütet die JS Research GmbH für Erstellung und Verbreitung. Der Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Er enthält kein Kursziel und keine formale Kauf-, Halte- oder Verkaufsempfehlung.

Ersteller, Autor und Zeitpunkt: Ersteller/Herausgeber ist die JS Research GmbH, Olsberg. Verantwortlicher Autor ist Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH. Erstveröffentlichung: 12. August 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin. Informationsstand: 10. August 2026. Kein regelmäßiges Update vorgesehen; Aktualisierungen erfolgen nur bei gesetzlicher Pflicht oder freiwilliger redaktioneller Entscheidung.

Eigene Positionen: Nach den vom Autor bestätigten Angaben halten Jörg Schulte und die JS Research GmbH zum Zeitpunkt der Erstellung weder Aktien noch Derivate oder sonstige Finanzinstrumente von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. Ob SRC swiss resource capital AG Aktien, Derivate oder sonstige Finanzinstrumente von Southern Cross Gold hält, ist Jörg Schulte und der JS Research GmbH nicht bekannt; hierzu wird daher keine Negativaussage getroffen.

Vergütung und weitere Beziehungen: Die bezahlte IR-/Marketingbeziehung zwischen SRC und Southern Cross Gold sowie die Vergütung der JS Research GmbH durch SRC stellen wesentliche wirtschaftliche Interessen im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung dar. Nach den bestätigten Angaben bestehen keine Market-Making-, Lead-Manager-, Co-Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rollen der JS Research GmbH in Bezug auf Southern Cross Gold. Southern Cross Gold hält keine Beteiligung an der JS Research GmbH. Zu einer etwaigen Beteiligung von Southern Cross Gold an SRC liegt Jörg Schulte und der JS Research GmbH keine bestätigte Kenntnis vor.

Explorationsziel, Ressourcen und Reserven: Das am 4. August 2026 veröffentlichte Sunday-Creek-Explorationsziel von 10,4 bis 11,9 Mio. Tonnen bei 8,9 bis 12,1 g/t AuEq beziehungsweise 3,0 bis 4,6 Mio. Unzen AuEq ist konzeptioneller Natur. Es besteht keine ausreichende Exploration zur Schätzung einer Mineralressource, und es ist ungewiss, ob weitere Arbeiten zu einer Mineralressource führen. Ein Explorationsziel ist weder eine Mineralressource noch eine Mineralreserve und besitzt keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbaubarkeit. Für "Sunday Creek' liegt derzeit keine PEA, Vor- oder Machbarkeitsstudie und keine Produktionsentscheidung vor.

Goldäquivalent und Annahmen: Die von Southern Cross verwendete Formel lautet AuEq = Au (g/t) + 2,39 × Sb %). Sie basiert auf vom Unternehmen übernommenen Costerfield-Annahmen, darunter 2.500 USD je Unze Gold, 19.000 USD je Tonne Antimon sowie historische Metallgewinnungen von 91% für Gold und 92% für Antimon. Southern Cross hält eine potenzielle Gewinnung und Verkaufbarkeit beider Metalle aufgrund geochemischer Erkenntnisse, historischer Produktion und analoger Betriebe für angemessen. Diese Annahmen sind jedoch keine projektspezifische Wirtschaftlichkeitsstudie und tatsächliche Preise, Gewinnungsraten, Kosten und Erlöse können wesentlich abweichen.

Bohrergebnisse und Mächtigkeiten: Gemeldete Bohrabschnitte sind, soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, Bohrlochlängen und keine wahren Mächtigkeiten. Für die am 28. Juli gemeldeten Sunday-Creek-Bohrungen interpretiert das Unternehmen wahre Mächtigkeiten von ungefähr 40% bis 90% der Probenlängen; bei den am 15. Juli gemeldeten Redcastle-Bohrungen etwa 70% bis 85%. Einzelne sehr hochgradige Analysen oder schmale Abschnitte beweisen weder Kontinuität noch Durchschnittsgehalt, Tonnage, metallurgische Gewinnbarkeit oder Wirtschaftlichkeit.

Technische Informationen und Qualified Person: Die wissenschaftlichen und technischen Angaben beruhen auf öffentlichen Meldungen von Southern Cross Gold. Die technischen Inhalte der relevanten Meldungen vom 15. Juli, 28. Juli und 4. August 2026 wurden nach Unternehmensangaben von Kenneth Bush, Head of Exploration, einer Qualified Person gemäß NI 43-101 und Competent Person im Sinne des JORC Code, vorbereitet, überprüft, verifiziert beziehungsweise genehmigt. Diese Marketingmitteilung selbst ist kein technischer Bericht und wurde nicht von einer eigenen unabhängigen Qualified Person erstellt oder gebilligt.

Explorationsstollen: Der genehmigte und im Bau befindliche Exploration Decline bei "Sunday Creek' dient der untertägigen Exploration, geologischen Definition, Probenahme und Datenerhebung. Seine Genehmigung und Errichtung stellen keine Genehmigung für einen kommerziellen Minenbetrieb, keine Bauentscheidung für eine Mine und keine Produktionsentscheidung dar. Zeitpläne zur Fertigstellung, Mobilisierung zusätzlicher Bohrgeräte und Bohrleistung sind zukunftsgerichtet und können sich ändern.

Redcastle und ausgewogene Darstellung: Redcastle befindet sich in einem frühen Explorationsstadium und besitzt keine Mineralressource oder Mineralreserve. Neben den hochgradigen schmalen Abschnitten aus SDDRE016 lieferte SDDRE017 lediglich niedriggradiges Gold mit einem besten Ergebnis von 0,91 g/t Au über 0,29 m. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um räumliche Kontinuität, Geometrie und mögliche wirtschaftliche Bedeutung zu beurteilen. Historische Produktionsangaben aus dem Redcastle-Goldfeld sind historisch und nicht als aktuelle JORC- oder NI-43-101-Schätzung zu verstehen.

Wesentliche Risiken: Explorations-, geologische, Ressourcen-, metallurgische, Genehmigungs-, Umwelt-, Gemeinde-/Stakeholder-, Bau-, Kosten-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Rohstoffpreis-, Antimonmarkt-, Wechselkurs-, Länder-, Markt-, Liquiditäts- und Totalverlustrisiken. Southern Cross Gold befindet sich im Explorations- und Vorentwicklungsstadium und erzielt derzeit keine operativen Umsätze aus einer kommerziellen Gold- oder Antimonproduktion.

BaFin-/MAR-Transparenz: Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist nach § 86 WpHG bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht angezeigt. Diese Anzeige stellt keine Zulassung, Billigung oder inhaltliche Prüfung dieses Beitrags durch die BaFin dar. Soweit einzelne Aussagen rechtlich als Anlage- oder Anlagestrategieempfehlung eingeordnet werden sollten, dienen die Angaben zu Identität, Zeitpunkt, Methodik, Interessen, Vergütung und Risiken der Transparenz nach Art. 20 MAR, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 sowie §§ 85 und 86 WpHG.

BCSC-orientierte Offenlegung: Der bezahlte Auftrag wird am Anfang des Beitrags in klarer und hervorgehobener Form offengelegt. Positive Aussagen werden durch wesentliche Risiken, technische Einschränkungen, den konzeptionellen Charakter des Explorationsziels und den frühen Projektstatus ergänzt. Keine kanadische oder andere Wertpapieraufsichtsbehörde hat diese Marketingmitteilung geprüft, gebilligt oder missbilligt.

Haftung und keine Beratung: Alle Informationen wurden mit Sorgfalt aus Quellen zusammengestellt, die zum Erstellungszeitpunkt als zuverlässig angesehen wurden. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder das Eintreten dargestellter Entwicklungen wird nicht übernommen. Zwischen Leser, Autor und Herausgeberin kommt kein Beratungsvertrag zustande. Vor Anlageentscheidungen sollten die Originalunterlagen des Emittenten, weitere unabhängige Quellen und erforderlichenfalls qualifizierte rechtliche, steuerliche und finanzielle Beratung herangezogen werden.

Verbreitungsbeschränkung und Urheberrecht: Diese Veröffentlichung richtet sich ausschließlich an Empfänger in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies unzulässig ist - insbesondere USA, Kanada, Australien und Japan - sowie an US-Persons im Sinne der Regulation S ist nicht gestattet. © JS Research GmbH/SRC swiss resource capital AG. Nachdruck, kommerzielle Weiterverbreitung und Aufnahme in Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weitere Hinweise: https://www.js-research.de/disclaimer-agb/

Einsatz KI-gestützter Systeme: Bei der Erstellung und Bearbeitung unserer Beiträge können KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel eingesetzt werden, insbesondere zur Unterstützung bei Recherche, Auswertung, Strukturierung und sprachlicher Überarbeitung. Sämtliche zur Veröffentlichung bestimmten Inhalte werden vor ihrer Veröffentlichung einer substanziellen menschlichen und redaktionellen Prüfung unterzogen, erforderlichenfalls überarbeitet und durch die verantwortliche Redaktion freigegeben. Die redaktionelle Verantwortung für die veröffentlichten Inhalte verbleibt uneingeschränkt beim jeweiligen Herausgeber.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,CA8426851090