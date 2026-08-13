OFFENBURG (dpa-AFX) - Auf der wichtigen Rheintalstrecke müssen Reisende am kommenden Wochenende erneut mit Ausfällen rechnen. Ab Freitag um 21.00 Uhr bis einschließlich Montagmorgen um 5.00 Uhr fahren auf der Strecke zwischen Offenburg und Herbolzheim keine Züge. Grund dafür sind Bauarbeiten.

Im Regionalverkehr fallen die Linien RE7 (Karlsruhe-Basel) und RB26 (Offenburg-Freiburg) zwischen Offenburg und Herbolzheim aus. Im Fernverkehr entfallen die ICE-Linien 12 (Berlin-Schweiz) und 43 (Hamburg-Köln-Basel) zwischen Offenburg und Freiburg sowie die Linie 20 (Hamburg-Kassel-Basel) zwischen Karlsruhe und Freiburg.

Als Ersatz richtet die Bahn zwei Buslinien ein: Ein IC-Bus fährt direkt zwischen Offenburg und Freiburg, ein Regio-Bus bedient die Zwischenhalte in Friesenheim, Lahr, Orschweier und Ringsheim. Nahverkehrstickets werden in allen Bussen anerkannt, Fahrräder können nicht mitgenommen werden.

Zwischen Karlsruhe und Offenburg werden laut Bahn zusätzliche Züge eingesetzt. Im Fernverkehr können Reisende aus Zürich ohne Umstieg in Singen direkt über die Schwarzwaldbahn nach Offenburg fahren.

Gearbeitet wird unter anderem an Gleisen und Weichen in Friesenheim und Lahr, an neuer Signaltechnik zwischen Friesenheim und Orschweier sowie an einer Brücke bei Orschweier. Weitere Sperrungen auf der Rheintalbahn sind für die Wochenenden 18. bis 21. September und 2. bis 5. Oktober geplant./mah/DP/zb